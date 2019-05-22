Guadenus: ‘O görüntülerin arkasında Viyanalı avukat var’

AVUSTURYA’nın Die Presse ve Kurier gazetelerine konuşan Gudenus, gizli çekilmiş başka görüntülerin daha çıkacağını beklediğini, bu korkuyla partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini söyledi. Gudenus, “Beni lekeleyen daha başka malzemelerin çıkacağından korkuyorum. Siyasetten tamamen çekilmemin sebeplerinden biri de buydu” dedi. Video skandalı nedeniyle istifa etmek zorunda kalan FPÖ Lideri Heinz Christian Strache’yi bu olayın içine çekmiş olmaktan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Gudenus’a göre video skandalını hazırlayanların arkasında Viyanalı bir avukat var.

MACHELIN YILDIZLI LÜKS RESTORAN

Gudenus’un anlattıklarına göre olay şöyle gelişti; Gudenus’un FPÖ’den milletvekilliği yapmış ve Yahudi soykırımını inkârdan dolayı partiden istifa eden babası John Gudenus, Eylül 2016’da vefat etti. Bunun üzerine aile, baba Gudenus’tan miras kalan bazı arsa ve av ormanlarını elden çıkarmak istedi. Gudenus, bunun için bir tanıdık emlakçıya başvurdu ve emlamçı da onu Viyanalı bir avukatla tanıştırdı. Avukat, arsalar için Letonyalı bir kadın müşteri buldu ve taraflar ilk kez 27 Mart 2017’de Viyana merkezinde Michelin yıldızlı ‘Le Ciel’ adlı restoranda buluştu. Avukat, Johann Gudenus’a müşteri rolündeki kadının kimlik bilgilerinin doğru olduğunu söledi ve söz konusu arsayı almak için hesabına para yatırdığına dair havale belgesini gösterdi. Gudenus iki gazeteyle söyleşisinde avukatın adını verdi. Ancak adı geçen avukat kendi avukatı aracılığıyla gazetelere bir yazı göndererek, ‘avukatların sır saklama yükümlülüğü yasası gereği adının asla açıklanmamasını talep etti ve herhangi bir açıklamada bulunmayacağını bildirdi. Bu nedenle iki gazete de avukatın adını yazamadı.

VİYANA’DA DEFALARCA BULUŞTULAR

Arsaya müşteri rolündeki Alyona Makarova adlı kadın, ‘Maybach’ marka bir otomobil ve şoförle geldi. AB pasaportlu Alyona Makarova, Münih’te bir detektiflik şirketi olduğunu söyleyen birini de yanında getirdi. Sözde milyarder kadın çocuğuyla Viyana’ya yerleşmek ve servetini de Viyana’ya taşımak istediğini anlattı. Johann Gudenus, yemekte FPÖ Lideri Strache ile İbiza Adası’nda birlikte tatil yapacaklarını anlattı. Bunun üzerine müşteri kılığındaki kadın tesadüfen aynı anda kendilerinin de adada olacaklarını söyledi. Bu görüşmeden sonra taraflar defalarca Viyana’da buluştu ve ardından İbiza’da lüks villada bir araya gelerek 7 saat görüştüler. Ve tabii gerisi her yerde çıkan skandal videoyla ortaya çıkan görüntüler.

Videodaki görüntülerde kendisini Rus milyarderin yeğeni olarak tanıtan Alyona Makarova devlet ihaleleri karşılığında FPÖ partisine bağış yapacağını ve Avusturya’nın 2 milyon trajlı gazetesi Kronen Zeitung’u satın alarak, seçimlerde FPÖ’yü parlatacağı teklifinde bulunuyor. FPÖ lideri Strache de bunun karşılığında devlet ihalelerinin tümünü kendisine vereceğini vaat ediyor.

ARKASINDA KİM VAR?

Tuzak video skandalının arkasında kimlerin olduğu sorusu ise açıklık kazanmadı. Gudenus, Viyanalı avukatın bu işte sorumlu olduğunu düşünüyor. Ancak bu işlerin arkasında FPÖ’nün kendi içinden ve FPÖ Lideri Strache’nin siyasette önünü kestiği bir partilinin olduğu, intikam almak için bu tuzağı kurduğu şüphesi giderek ağır basıyor. Aynı kişinin daha önce de Strache hakkında bazı görüntüleri gazetelere sızdırmak istediğine, ancak başarılı olamadığına dikkat çekiliyor. Aslında İbiza skandalının 2017 seçimleri için çekildiği, ancak istenen videolar için istenen paranın çok yüksek olması nedeniyle yayımlanmadığı belirtiliyor.

Video 1.5 yıl sonra Alman Spiegel dergisi ve Süddeutsche Zeitung gazetelerine teklif ediliyor. İki gazete de video için herhangi bir ödeme yapmadığını açıkladı. Bu durumda videonun arkasındaki kişilerin bir başka aracının video için istenen bedeli karşıladığı ve Alman gazetelerine parasız servis yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.