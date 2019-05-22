Guadenus: ‘O görüntülerin arkasında Viyanalı avukat var’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGuadenus: ‘O görüntülerin arkasında Viyanalı avukat var’
GeriAvrupa Guadenus: ‘O görüntülerin arkasında Viyanalı avukat var’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
22.05.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Guadenus: ‘O görüntülerin arkasında Viyanalı avukat var’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Guadenus: ‘O görüntülerin arkasında Viyanalı avukat var’

Avusturya hükümet krizine yol açan ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache ile çok sayıda bakana istifa ettiren ‘İbiza skandalı’nda başka görüntülerin de gelmesi bekleniyor. FPÖ Grup Başkanı Johann Gudenus da istifa etti.

AVUSTURYA’nın Die Presse ve Kurier gazetelerine konuşan Gudenus, gizli çekilmiş başka görüntülerin daha çıkacağını beklediğini, bu korkuyla partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini söyledi. Gudenus, “Beni lekeleyen daha başka malzemelerin çıkacağından korkuyorum. Siyasetten tamamen çekilmemin sebeplerinden biri de buydu” dedi. Video skandalı nedeniyle istifa etmek zorunda kalan FPÖ Lideri Heinz Christian Strache’yi bu olayın içine çekmiş olmaktan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Gudenus’a göre video skandalını hazırlayanların arkasında Viyanalı bir avukat var.

MACHELIN YILDIZLI LÜKS RESTORAN
Gudenus’un anlattıklarına göre olay şöyle gelişti; Gudenus’un FPÖ’den milletvekilliği yapmış ve Yahudi soykırımını inkârdan dolayı partiden istifa eden babası John Gudenus, Eylül 2016’da vefat etti. Bunun üzerine aile, baba Gudenus’tan miras kalan bazı arsa ve av ormanlarını elden çıkarmak istedi. Gudenus, bunun için bir tanıdık emlakçıya başvurdu ve emlamçı da onu Viyanalı bir avukatla tanıştırdı. Avukat, arsalar için Letonyalı bir kadın müşteri buldu ve taraflar ilk kez 27 Mart 2017’de Viyana merkezinde Michelin yıldızlı ‘Le Ciel’ adlı restoranda buluştu. Avukat, Johann Gudenus’a müşteri rolündeki kadının kimlik bilgilerinin doğru olduğunu söledi ve söz konusu arsayı almak için hesabına para yatırdığına dair havale belgesini gösterdi. Gudenus iki gazeteyle söyleşisinde avukatın adını verdi. Ancak adı geçen avukat kendi avukatı aracılığıyla gazetelere bir yazı göndererek, ‘avukatların sır saklama yükümlülüğü yasası gereği adının asla açıklanmamasını talep etti ve herhangi bir açıklamada bulunmayacağını bildirdi. Bu nedenle iki gazete de avukatın adını yazamadı.

Guadenus: ‘O görüntülerin arkasında Viyanalı avukat var’

VİYANA’DA DEFALARCA BULUŞTULAR
Arsaya müşteri rolündeki Alyona Makarova adlı kadın, ‘Maybach’ marka bir otomobil ve şoförle geldi. AB pasaportlu Alyona Makarova, Münih’te bir detektiflik şirketi olduğunu söyleyen birini de yanında getirdi. Sözde milyarder kadın çocuğuyla Viyana’ya yerleşmek ve servetini de Viyana’ya taşımak istediğini anlattı. Johann Gudenus, yemekte FPÖ Lideri Strache ile İbiza Adası’nda birlikte tatil yapacaklarını anlattı. Bunun üzerine müşteri kılığındaki kadın tesadüfen aynı anda kendilerinin de adada olacaklarını söyledi. Bu görüşmeden sonra taraflar defalarca Viyana’da buluştu ve ardından İbiza’da lüks villada bir araya gelerek 7 saat görüştüler. Ve tabii gerisi her yerde çıkan skandal videoyla ortaya çıkan görüntüler.
Videodaki görüntülerde kendisini Rus milyarderin yeğeni olarak tanıtan Alyona Makarova devlet ihaleleri karşılığında FPÖ partisine bağış yapacağını ve Avusturya’nın 2 milyon trajlı gazetesi Kronen Zeitung’u satın alarak, seçimlerde FPÖ’yü parlatacağı teklifinde bulunuyor. FPÖ lideri Strache de bunun karşılığında devlet ihalelerinin tümünü kendisine vereceğini vaat ediyor.

ARKASINDA KİM VAR?
Tuzak video skandalının arkasında kimlerin olduğu sorusu ise açıklık kazanmadı. Gudenus, Viyanalı avukatın bu işte sorumlu olduğunu düşünüyor. Ancak bu işlerin arkasında FPÖ’nün kendi içinden ve FPÖ Lideri Strache’nin siyasette önünü kestiği bir partilinin olduğu, intikam almak için bu tuzağı kurduğu şüphesi giderek ağır basıyor. Aynı kişinin daha önce de Strache hakkında bazı görüntüleri gazetelere sızdırmak istediğine, ancak başarılı olamadığına dikkat çekiliyor. Aslında İbiza skandalının 2017 seçimleri için çekildiği, ancak istenen videolar için istenen paranın çok yüksek olması nedeniyle yayımlanmadığı belirtiliyor.
Video 1.5 yıl sonra Alman Spiegel dergisi ve Süddeutsche Zeitung gazetelerine teklif ediliyor. İki gazete de video için herhangi bir ödeme yapmadığını açıkladı. Bu durumda videonun arkasındaki kişilerin bir başka aracının video için istenen bedeli karşıladığı ve Alman gazetelerine parasız servis yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Guadenus: ‘O görüntülerin arkasında Viyanalı avukat var’
‘İstifa mektubum hazır’
AfD bu kez düğün salonuna karşı çıktı!
NPD’nin afişlerinin toplatılmasına mahkemeden onay