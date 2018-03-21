Grevler bugün de devam edecek... İki şehirde toplu ulaşım duracak

İŞVERENLERLE toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Verdi Sendikası’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde işverenlerin üzerinde baskıyı artırmak amacıyla uyarı grevinin kapsamının genişletildiği ve ülke genelinde yaklaşık 35 bin çalışanın iş bırakma eylemine katıldığı belirtildi.

Grevin ağırlık noktasının Kuzey Ren Vestfalya eyaleti olduğuna işaret edilen açıklamada, Dortmund, Bochum, Essen, Wuppertal ve Duisburg kentlerinde özellikle toplu taşıma çalışanlarının gün boyunca grev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Çocuk yuvalarında, belediyelerde ve iş bulma kurumlarındaki çalışanlarla temizlik işçileri de bazı eyaletlerde greve destek verirken, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin yanı sıra Schleswig Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde de çalışanların iş bırakma eylemine katıldığı aktarıldı.

Uyarı grevinin gelecek günlerde de devam edeceği, bugün özellikle Köln ve Düsseldorf kentlerinde toplu taşıma çalışanlarının grev yapacağı kaydedildi.

GREVCİLER NE İSTİYOR?

Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske, işverenlerin son toplu sözleşme toplantısında teklif sunmadıklarını belirterek, işverenlerin konunun çözümüne katkı sağlamadığını savundu.

Almanya’da ekonominin iyi durumda olduğuna ve vergi gelirlerinin arttığına işaret eden Bsirske, kamu çalışanlarının bundan pay alması gerektiğini vurguladı.

Verdi Sendikası 2.3 milyon kamu çalışanı için en az 200 euro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.