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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: AP
24.01.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Grevler amacına ulaştı, uçak yolcuları rahat nefes aldı

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Grevler amacına ulaştı, uçak yolcuları rahat nefes aldı

Almanya genelinde binlerce uçuşun iptal, yüzbinlerce hava yolcusunun mağdur olmasına neden olan güvenlik elemanlarının grevleri amacına ulaştı. Birleşik hizmet sendikası ver.di ile masaya oturan Federal Hava Güvenliği Şirketler Birliği, her konuda uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Hava yolcuları ve havayolu şirketleri, derin bir nefes aldı.

BİRLEŞİK Hizmet Sendikası ver.di ile Federal Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında havaalanlarında görevli güvenlik elemanlarının ücret artışı konusunda uzlaşma sağlandı. Tarafların toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varmaları, uçak yolcularına da derin nefes aldırdı. Sendikanın ülke genelinde tüm çalışanlar için eşit saat ücreti istemesi görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu. Taraflar son kez çarşamba günü masaya oturdu. bu sabah açıklama yapan BDLS yetkilileri, her konuda uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Uzlaşma her kesimde sevinçle karşılandı.

İLK ZAMLI ÜCRET MARTTA
BDLS adına toplu sözleşme görüşmelerine katılan heyete liderlik yapan Rainer Friebertshäuser, Almanya genelinde ücret eşitliğinin 2021 yılında sağlanacağını duyurdu. Buna göre düşük ücretin ödendiği eyaletlerde kademeli olarak yüksek oranda ücretlere zam yapılarak 2021 yılında eşit ücret seviyesine ulaşılacak. 2021 yılına kadar güvenlik görevlilerine yüzde 3.5 ile 9.77 oranında zam yapılacak. İlk zamlı ücretler ise mart ayında ödenecek.

Grevler amacına ulaştı, uçak yolcuları rahat nefes aldı

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