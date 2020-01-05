Grev yapanlara 1.6 milyon Euro online bağış
Fransa’da 1 aydır devam eden emeklilik reformu grevlerinde başı çeken sendikalar grev yapanlara maddi destek sağlamak için internet üzerinden bağış topladı. Grevin başladığı 5 Aralık gününden beri sendikaların bu platformdan 1.6 milyon Euro bağış topladığı öğrenildi.
FRANSA’da emeklilik reformu grevi birinci ayını tamamlarken grev yapan vatandaşların maddi sıkıntı çekmemesi için sendikalar ve vatandaşlar seferber oldu. Maddi destek sendikaların ilk grev gününden beri online 1.6 milyon Euro bağış topladığı öğrenildi. CGT işçi sendikasının açıkladığı bağışların grev süresince maaşsız kalan işçilere maddi destek için kullanacağı bildirildi. Fransa en uzun grev rekoru yaşanırken sendikalar Ocak ayı boyunca da greve yoğun olarak devam edeceklerini duyurdu.
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