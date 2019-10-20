Grev uzadı! 500 uçuş, 10 binin üzerinde yolcu...
Alman hava yolu şirketi Lufthansa’ya bağlı Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline ve SunExpress’in kabin çalışanları iş bıraktı. Bugün saat 05.00’te başlayan uyarı grevi, saat 11.00’de sona erecekti. Ancak sendika son anda uyarı grevini gece yarısına kadar uzatma kararı aldı. Grev nedeniyle sabahın ilk saatlerinden itibaren uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlandı.
KABİN Çalışanları Sendikası Ufo yönetimi cuma akşamı uyarı grevinin yapılacağını duyurdu. Sendika ilk yaptığı açıklamanın aksine pazar günü uyarı grevinin saat 00.00’e kadar süreceğini belirtti. Alınan karar üzerine Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin ve Hamburg gibi büyük hava alanlarında uçuşlar iptal edildi. Uluslararası havaalanlarıyla bağlantılı olan bu havalimanlardaki uçuşların yapılamaması, yüzlerce hava alanındaki uçuşları da etkiledi. Sadece Düsseldorf’ta 240 Eurowings uçuşunun yapılması planlanmıştı. Uyarı grevi nedeniyle toplam iptal edilecek uçuş sayısının 500 kadar olacağı tahmin ediliyor. Yolcuların uyarı greviyle ilgili önceden bilgilendirilmesi üzerine havaalanlarında kaos yaşanmadı.
‘BİZ DE ÜZGÜNÜZ AMA...’
Ufo Sendikası İkinci Başkanı Daniel Flohr, eylemin işveren temsilcilerinin katı tutumundan kaynaklandığını belirterek, “Almanya genelinde uçuşlar iptal edilecek. 10 bin yolcunun iptallerden etkilenmesi bekleniyor. Grevin bazı eyaletlerdeki okul tatilinin sona erdiği güne denk gelmesinden biz de üzgünüz. Eğer işveren toplu sözleşme masalarındaki olumsuz tavrını değiştirmezse, uyarı grevleri önümüzdeki günlerde de sürecek” dedi. Lufthansa, sendikaya yüzde 2 oranında zam önerdi. Ancak sendika, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve daha fazla sosyal hakların verilmesini talep ediyor.
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