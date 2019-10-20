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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
20.10.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Grev uzadı! 500 uçuş, 10 binin üzerinde yolcu...

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Grev uzadı! 500 uçuş, 10 binin üzerinde yolcu...

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’ya bağlı Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline ve SunExpress’in kabin çalışanları iş bıraktı. Bugün saat 05.00’te başlayan uyarı grevi, saat 11.00’de sona erecekti. Ancak sendika son anda uyarı grevini gece yarısına kadar uzatma kararı aldı. Grev nedeniyle sabahın ilk saatlerinden itibaren uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlandı.

KABİN Çalışanları Sendikası Ufo yönetimi cuma akşamı uyarı grevinin yapılacağını duyurdu. Sendika ilk yaptığı açıklamanın aksine pazar günü uyarı grevinin saat 00.00’e kadar süreceğini belirtti. Alınan karar üzerine Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin ve Hamburg gibi büyük hava alanlarında uçuşlar iptal edildi. Uluslararası havaalanlarıyla bağlantılı olan bu havalimanlardaki uçuşların yapılamaması, yüzlerce hava alanındaki uçuşları da etkiledi. Sadece Düsseldorf’ta 240 Eurowings uçuşunun yapılması planlanmıştı. Uyarı grevi nedeniyle toplam iptal edilecek uçuş sayısının 500 kadar olacağı tahmin ediliyor. Yolcuların uyarı greviyle ilgili önceden bilgilendirilmesi üzerine havaalanlarında kaos yaşanmadı.

Grev uzadı 500 uçuş, 10 binin üzerinde yolcu...
‘BİZ DE ÜZGÜNÜZ AMA...’
Ufo Sendikası İkinci Başkanı Daniel Flohr, eylemin işveren temsilcilerinin katı tutumundan kaynaklandığını belirterek, “Almanya genelinde uçuşlar iptal edilecek. 10 bin yolcunun iptallerden etkilenmesi bekleniyor. Grevin bazı eyaletlerdeki okul tatilinin sona erdiği güne denk gelmesinden biz de üzgünüz. Eğer işveren toplu sözleşme masalarındaki olumsuz tavrını değiştirmezse, uyarı grevleri önümüzdeki günlerde de sürecek” dedi. Lufthansa, sendikaya yüzde 2 oranında zam önerdi. Ancak sendika, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve daha fazla sosyal hakların verilmesini talep ediyor.

Grev uzadı 500 uçuş, 10 binin üzerinde yolcu...

Grev uzadı 500 uçuş, 10 binin üzerinde yolcu...

Grev uzadı 500 uçuş, 10 binin üzerinde yolcu...

 

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