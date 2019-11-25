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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraf: dpa
25.11.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Greta Thunberg’e Almanya’da ödül

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Greta Thunberg’e Almanya’da ödül

İsveçli genç aktivist Greta Thunberg’e çevre ve iklim koruma konularındaki örnek çalışmalarından dolayı bir ödül de Almanya’dan geldi. 16 yaşındaki İsveçli öğrenci, 2019 yılı Alman Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’ne layık görüldü.

DÜSSELDORF’ta bin 200 davetlinin katılımıyla düzenlenen törende ödülü Thunberg adına Fridays For Future aktivistleri aldı. Thunberg, bir süredir bulunduğu ABD’den yelkenliyle ülkesi İsveç’e döndüğü için törene katılamadı. Gecede onur ödülü Almanya’nın eski Cumhurbaşkanlarından Joachim Gauck’a verilirken çevre aktivisti Paula Caballero, Simply Red grubunun solisti Mick Hucknall ile mimar Bjarke Ingels de bu yılın Sürdürülebilirlik Ödülü’nün sahipleri oldular. Ayrıca çevrenin korunmasına yönelik faaliyetleri veya duyarlılıkları nedeniyle şirket, kurum ve kuruluşlar da ödüllendirildi.

12 YILDIR VERİLİYOR
Alman Sürdürülebilirlik Ödülü, aynı adı taşıyan vakıf tarafından çevre ve iklim konusundaki duyarlılığı artırmak amacıyla 12 yıldır veriliyor. Greta Thunberg, geçtiğimiz Eylül ayında Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülü’nün de sahibi olmuştu. Dünya çapında öğrencilerin iklim değişikliğine karşı sokağa çıkmasına önayak olan Thunberg, geçen yıl İsveç parlamento binasının önünde kendi hazırladığı ‘İklim için okul boykotu’ yazılı pankartla oturarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun ardından küresel boyutta üne kavuşan Thunberg, dünya genelinde birçok kişinin desteğini kazandı.

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