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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: REUTERS
01.08.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Gregoretti gemisindeki 115 göçmenin akıbeti belli oldu: AB ülkeleri paylaşacak

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Gregoretti gemisindeki 115 göçmenin akıbeti belli oldu: AB ülkeleri paylaşacak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz’den kurtardığı göçmenlerle Augusta limanında bekletilen İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye ilişkin sorunun çözüldüğünü duyurdu.

SALVİNİ, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından yaptığı canlı yayında, Gregoretti gemisinde tutulan 115 göçmenin akıbeti ve Akdeniz’de göçmen kurtarmaya devam eden sivil toplum kuruluşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gemideki göçmenlerin diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında paylaştırılması için yaptıkları çağrıya yanıt geldiğini belirten Salvini, “Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg ve İrlanda, Gregoretti gemisindeki göçmenleri alacak” dedi. Salvini, 5 AB üyesine ek olarak Katolik yardım kuruluşlarının da göçmenlerden bir kısmını alacağını belirtti.

ALAN KURDİ’YE DE KARA SULARINI KAPATACAK
Libya açıklarında 40 göçmen kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye’ın ‘Alan Kurdi’ isimli gemisine de liman ve kara sularını kapatacağını ifade eden Salvini, “Önümüzdeki saatlerde bir Alman sivil toplum kuruluşuna ait 40 göçmen taşıyan geminin İtalyan sularına girişini yasaklayan kararı imzalayacağım. Hepimiz onun nereye gidebileceğini çok iyi biliyoruz, İtalya değil” diye konuştu.

Gregoretti gemisindeki 115 göçmenin akıbeti belli oldu: AB ülkeleri paylaşacak
‘AVRUPA’NIN GÖÇMEN KAMPI DEĞİLİZ’
İçişleri Bakanı Salvini, Alman mevkidaşı Horst Seehofer’in göçmen dolu gemilerin günlerce denizde bekletilmemesine yönelik talebine de değindi. Salvini, Seehofer’e “Hayır dostum, kimseye bir şey açmıyoruz. Limanlar kapalı kalacak. Biz Avrupa’nın göçmen kampı değiliz” yanıtını verdi.

HİÇBİR İTALYAN LİMANINA ALINMAMIŞTI
Gregoretti sahil güvenlik gemisi, Libya’dan geçen hafta Akdeniz’e açılan teknedeki 141 düzensiz göçmeni kurtarmıştı. Gemi, taşıdığı göçmenler nedeniyle hiçbir İtalyan limanına alınmamıştı. İtalyan hükümeti, Avrupa Komisyonu nezdinde resmen girişimde bulunmuş, Avrupa içinde nasıl dağıtılacakları belli olana kadar göçmenlerin Gregoretti gemisinde kalacağını açıklamıştı.

HAMİLE KADINA İZİN VERİLMİŞTİ
Bu sırada gemi acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan 6 kişiyi Lampedusa’ya bıraktıktan sonra 135 göçmenle cumartesiyi pazara bağlayan gece Sicilya’daki Augusta Limanı’na demirlemişti. Hamile bir kadın ve ailesinin pazar günü, 18 yaşından küçük 16 gencin de dün tıbbi müdahaleye gereksinim duymaları sebebiyle gemiden inmelerine izin verilmişti. Geriye kalan 115 göçmen gemide tutulmaya devam ediliyordu. Bu sırada, Siracusa Savcılığı, dün, gemideki göçmenlerin sağlık durumlarına ilişkin inceleme başlatmış ve gemi komutanının ifadesine başvurmuştu.

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