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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
09.09.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Greenpeace’ten Almanya’ya füzeli protesto

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Greenpeace’ten Almanya’ya füzeli protesto

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önüne temsili 3 füze koyarak protesto gösterisi düzenleyen Greenpeace, Suudi Arabistan’a silah ihracatının durdurulmasını talep etti.

ULUSLARARASI çevre örgütü Greenpeace üyelerinin Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde düzenlediği eylemde, Yemen’de savaşa katılan ülkelere silah satışı protesto edildi. Bakanlığın önüne temsili 3 füze koyan göstericiler, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’e çağrıda bulunarak, “Altmaier, Yemen savaşına silah ihracatını durdur” yazılı pankartlar taşıdı.
Greenpeace’ten silahsızlanma uzmanı Alexander Lurz, 30 Eylül’de Almanya’nın Suudi Arabistan’a uyguladığı silah ambargosunun sona ereceğini hatırlatarak, “Biz bunun uzatılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Greenpeace’ten Almanya’ya füzeli protesto

KOALİSYON SÖZLEŞMESİNDE DE YER ALIYOR
Bu ambargonun Yemen’deki savaşa katılan ülkelere yönelik de genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Lurz, bu konuda topladıkları 10 bin imzayı Ekonomi ve Enerji Bakanlığına teslim edeceklerini kaydetti. Lurz, anketlere göre Alman halkının yüzde 81’inin Yemen’de savaşa katılan ülkelere silah satımına karşı olduğu bilgisini de paylaştı.
Almanya hükümetini oluşturan CDU/CSU ile SPD arasında yapılan koalisyon sözleşmesinde de “Yemen’deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz” maddesi yer alıyor.

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