Greenpeace’ten Almanya’ya füzeli protesto
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önüne temsili 3 füze koyarak protesto gösterisi düzenleyen Greenpeace, Suudi Arabistan’a silah ihracatının durdurulmasını talep etti.
ULUSLARARASI çevre örgütü Greenpeace üyelerinin Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde düzenlediği eylemde, Yemen’de savaşa katılan ülkelere silah satışı protesto edildi. Bakanlığın önüne temsili 3 füze koyan göstericiler, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’e çağrıda bulunarak, “Altmaier, Yemen savaşına silah ihracatını durdur” yazılı pankartlar taşıdı.
Greenpeace’ten silahsızlanma uzmanı Alexander Lurz, 30 Eylül’de Almanya’nın Suudi Arabistan’a uyguladığı silah ambargosunun sona ereceğini hatırlatarak, “Biz bunun uzatılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
KOALİSYON SÖZLEŞMESİNDE DE YER ALIYOR
Bu ambargonun Yemen’deki savaşa katılan ülkelere yönelik de genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Lurz, bu konuda topladıkları 10 bin imzayı Ekonomi ve Enerji Bakanlığına teslim edeceklerini kaydetti. Lurz, anketlere göre Alman halkının yüzde 81’inin Yemen’de savaşa katılan ülkelere silah satımına karşı olduğu bilgisini de paylaştı.
Almanya hükümetini oluşturan CDU/CSU ile SPD arasında yapılan koalisyon sözleşmesinde de “Yemen’deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz” maddesi yer alıyor.
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