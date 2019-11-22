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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Lewandowski, gözünü Müller'in rekorlarına dikti

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Lewandowski, gözünü Müller'in rekorlarına dikti

Dünyanın en iyi santraforları arasında gösterilen Bayern Münihli futbolcu Robert Lewandowski, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaşıyor. Sezon başından itibaren ligde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta üst üste ağları sarsan Polonyalı futbolcu, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in rekorlarını kırmayı hedefliyor. Bu sezon her kulvarda 23 kez ağları sarsan Lewandowski, Avrupa'nın gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, bu sezon gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiriyor. Lige istediği gibi başlayamayan ve Eintracht Frankfurt karşında aldığı 5-1'lik mağlubiyetin ardından ay başlarında Hırvat teknik direktör Niko Kovac'ın görevine son veren Bayern Münih'te Lewandowski, attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışı içinde tutmaya devam ediyor.

Lider Borussia Mönchengladbach'ın 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan Bayern Münih'te Lewandowski, 11 haftası sona eren ligde üst üste ağları sarsarak taraftarını mutlu etti.

Lewandowski, gözünü Müllerin rekorlarına dikti

11 lig maçında 16 gol
Uzun yıllardır gösterdiği istikrarlı performansla Bundesliga tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Robert Lewandowski, bu sezon ise kariyerinin "altın çağını" yaşıyor. Ligde 11 maçın her birinde ağları sarsan Lewandowski, 2015-16 sezonunda ilk 8 haftada fileleri havalandıran eski takım arkadaşı Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ın "Bundesliga'da sezon başından itibaren üst üste her maçta gol atan oyuncu" rekorunun yeni sahibi konumuna geldi.

Ligde 11 maçta 16 gole imza atan Polonyalı golcü, krallık yarışında 11 kez ağları sarsarak ikinci sırada yer alan Leipzigli Timo Werner'in açık ara önünde zirvede yer alıyor.

Sezon başından bu yana ligde Schalke 04 ağlarına 3, Hertha Berlin, Köln ve Borussia Dortmund'a 2 gol atan 31 yaşındaki santrafor, Mainz, Leipzig, Paderborn, Hoffenheim, Augsburg, Union Berlin ve Eintracht Frankfurt filelerini ise birer kez havalandırdı.

Lewandowski, gözünü Müllerin rekorlarına dikti

Şampiyonlar Ligi'nde de boşu yok
Yüksek formunu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sürdüren Lewandowski, bu turnuvada da her maçta ağları sarstı. Forma giydiği 4 maçta toplam 6 gole imza atan Polonyalı oyuncu, Salzburg'un genç yeteneği Norveçli Erling Braut Haland'ın ardından krallık yarışında ikinci sıraya yerleşti.
Takımının B Grubu'nda 12 puanla lider konumda yer alması ve üst tura çıkmayı garantilemesinde başrolü oynayan Robert Lewandowski, lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 15 karşılaşmada toplam 22 kez fileleri havalandırdı.

Almanya Kupası'nda da bir gole imza atan Polonyalı futbolcu, Avrupa'da sezonun en golcü futbolcusuna verilen " Altın Ayakkabı" ödülünün de en önemli adayı konumda yer alıyor.

Lewandowski, gözünü Müllerin rekorlarına dikti


Yeni hedef Müller'in rekorları
Formunun zirvesinde yer alan Lewandowski, Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait iki önemli rekoru daha bu sezon kırmayı hedefliyor.
Robert Lewandowski, ligde 6 maçta daha gol atmayı başarırsa Müller'e ait Bundesliga'da üst üste 16 maç ağları sarsma rekorunun yeni sahibi olacak. La Liga'da aralıksız 21 maçta ağları sarsan Lionel Messi ise bu alanda dünya rekorunu elinde tutuyor.

Polonyalı santraforun diğer hedefi ise Müller'in 40 golle elinde tuttuğu Bundesliga'da bir sezonda en çok fileleri havalandıran oyuncu rekorunu kırmak olacak.

Lewandowski, gözünü Müllerin rekorlarına dikti

Bundesliga'da birçok rekorda Lewandowski'nin imzası var
Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla çıktığı toplam 447 maçta 317 kez ağları sarsan Lewandowski'nin, Bundesliga'da kırdığı farklı rekorlar da bulunuyor.

Lig tarihinde en çok ağları sarsan (218 gol) yabancı futbolcu unvanının sahibi Lewandowski, Bayern Münih'in Wolfsburg'u 5-1 yendiği 2015-16 sezonundaki maçta birçok rekorun sahibi oldu.

Söz konusu karşılaşmada takımının tüm gollerini 9 dakika içinde atan Polonyalı futbolcu, lig tarihinde en kısa sürede hat-tick (4 dakika), 4 gol (6 dakika) ve 5 gol (9 dakika) atan oyuncu rekorlarını kırdı.

Lewandowski, gözünü Müllerin rekorlarına dikti

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