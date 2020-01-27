Göztepe FC London gençleri sahaya çıktı
Londra'da Göztepe FC takımının minikleri önceki gün Göztepe-Beşiktaş maçında seromoniye çıktılar.
Sarı kırmızılı takımlar tarafından ayakta alkınşalan Göztepe FC London takımında yer alan, Erdem Kılıç, Aras Habipoğlu, Poyraz Habipoğlu, Utku Manto, Ege Alexiev, Adar Koca, Berkin Ateş taraftarların sevgi gösterisi ile karşılaştılar.
Londra'da Göztepe için geleceğin yıldızlarını yetiştirdiklerini belirten teknik adamlar "Londra'da yetenekli gençleri ileride ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. Sık sık İzmir'e gelerek hazırlık ve turnuva maçları oynuyoruz" dediler.
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