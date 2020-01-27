MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGöztepe FC London gençleri sahaya çıktı
GeriAvrupa Göztepe FC London gençleri sahaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İsmail ER
Haber Giriş: 27.01.2020 - 17:30,Son Güncelleme:/

Göztepe FC London gençleri sahaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe FC London gençleri sahaya çıktı

Londra'da Göztepe FC takımının minikleri önceki gün Göztepe-Beşiktaş maçında seromoniye çıktılar.

Sarı kırmızılı takımlar tarafından ayakta alkınşalan Göztepe FC London takımında yer alan, Erdem Kılıç, Aras Habipoğlu, Poyraz Habipoğlu, Utku Manto, Ege Alexiev, Adar Koca, Berkin Ateş taraftarların sevgi gösterisi ile karşılaştılar.

Londra'da Göztepe için geleceğin yıldızlarını yetiştirdiklerini belirten teknik adamlar "Londra'da yetenekli gençleri ileride ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. Sık sık İzmir'e gelerek hazırlık ve turnuva maçları oynuyoruz" dediler.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle