Gözler milli marşlarda

Evet, işte oğullar sözcüğü çeşitli kesimleri rahatsız etti.

Bunun kadın- erkek eşitliğine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Değiştirilmesi için son 30 yılda birkaç kez önerge verildi.

Çoğunluk bulmadı.

Ve Kanada Senatosu geçen ay “Bütün oğulların emrinde” yerine “Hepimizin emrinde” denilen yeni metni kabul etti.

Kanada’nın kadın- erkek eşitliğine son derece önem verdiğini her fırsatta yineleyen genç Başbakanı Justin Trudeau da buna tam destek verdi.

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Aslında bu bir ilk değildi.

Avusturya 2012 yılında milli marşında “Büyük erkek evlatların ülkesi” söylemini “Büyük kız ve erkek evlatların ülkesi” olarak değiştirmişti.

Milliyetçiler ve aşırı milliyetçiler karşı çıksa da bu değişiklik hayata geçirildi.

İşte bu günlerde Alman Milli Marşı’nda değişiklik yapılması gündeme geldi.

Yani Alman Milli Marşı’nın da cinsiyetsizleştirilmesi.

Federal Aile Bakanlığı Kadın-Erkek Eşitliği Sorumlusu Kirsten Rose-Möhring, Alman Milli Marşı’nın erkek hakimiyetinden kurtarılmasını önerdi.

Einigkeit und Recht und Freiheit

Für das deutsche Vaterland

Danach lasst uns sterben

Brüderlich mit Herz und Hand...

Birlikte ve hak ve özgürlük

Alman vatanı için

Onun için ölelim

Kardeşçe, yürekle, el ele…

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Evet metindeki vaterland (baba vatan-vatan) yerine heimatland (yurt - ülke) denilmesi önerildi.

brüderlich (erkek kardeşçe) söylemi yerine de couragiert (cesurca) söylemi.

Aslında bu ve benzer öneriler, genelde Almanya’da günlerce, haftalarca, hatta aylarca tartışılır.

Çünkü Bizim Almanlar durduk yerde birşeyler ortaya atıp, üzerinde tartışmayı çok severler.

Ancak bu kez hiç de öyle olmadı.

Alman Milli Marşı metninde değişiklik yapılmasına ilk itiraz Başbakan Angela Merkel’den geldi.

Merkel, “Deutsche Nationalhymne”nin, yani Alman Milli Marşı’nın değiştirilmesine gerek olmadığını söyledi.

Başka bir deyişle; Alman Milli Marşı’nın cinsiyetsizleştirilmesine çok açık bir biçimde karşı çıktı.

Başta Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olmak üzere çeşitli çevrelerden Merkel’e tam destek geldi.

Böylece tartışmalar bitti.

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Aslında doğru olanı buydu.

Çünkü aksi halde cinsiyet tartışmalarının sonu gelmezdi.

Neden mi?

Çünkü yarın birileri çıkıp muttersprache (anadil) sözcüğünün de değiştirilmesini gündeme getirebilirdi.

Bir başkası da muttererde (ana toprak) söyleminin..

Ve daha başka birçok söylemlerin, sözcüklerin değiştirilmesini.

İşte aynı günlerde Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı bestesinde değişikliği gündeme getirdi.

“En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılmamış, bulunmamış olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabii ki burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederim ki o da çıkar, inşallah bir gün o da olur” dedi.

Evet, görüyoruz ki, milli marş yalnız Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde değil.

Başka ülkelerde de benzer tartışmalar yaşanıyor.

Veya yaşanmış.