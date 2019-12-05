Gözler bu kurultayda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGözler bu kurultayda
GeriAvrupa Gözler bu kurultayda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
05.12.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Gözler bu kurultayda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gözler bu kurultayda

Almanya’nın gündemi, “Merkel hükümetinin ne kadar ömrü var?” sorusuna düğümlendi. Günlerdir hükümetin geleceği tartışılıyor. Bu sorunun cevabını, yarın başlayacak SPD kurultayı verecek.

Gözler bu kurultaydaALMANYA’da işverenler de hükümetin dağılmasından korkuyor. Kamuoyunda, gelecek yıl AB Dönem Başkanlığını devralacak olan Almanya’nın siyasi istikrarsızlığa düşmesi, ‘ekonomiyi de olumsuz etkiler’ endişesi hâkim.
Alman Sanayiciler Birliği (BDI), koalisyonu bozacak kararlara karşı kurultay öncesi SPD’yi uyardı. BDI Başkanı Dieter Kempf, yarın başlayacak SPD kurultayını tüm dikkatle takip edeceklerini söyledi. Kempf, “Biz SPD’nin önerilerini dikkatle izleyeceğiz. Her öneriyi, sadece ekonomik büyümedeki zayıflamanın belirtileriyle mücadeleyi mi yoksa ekonomik büyümeyi canlandırmayı mı hedefliyor kriterlerine göre ölçeceğiz” dedi.

TEHLİKEYE ATACAK
SPD, Merkel’le hükümete devam edecek mi?
Sol kanat uzun süredir hükümetten ayrılmayı istiyor. Hükümetin devamını isteyen Maliye Bakanı Olaf Scholz, parti eş genel başkanlığı yarışını kaybetti. Üç gün sürecek kurultay yarın saat 10.00’da başlıyor ve ilk gün eş başkan seçimi olacak. Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans, üyeler tarafından eş başkan olarak kurultaya önerildi. Delegelerin bu kararı onaylaması bekleniyor.
Zaten başka aday da yok.
Eş başkan seçiminden önce kurultaya Merkel’le koalisyon hükümetinin 2 yıllık bilançosu ve hükümetin geleceğine yönelik önergeler sunulacak. Hükümetin devamı için bazı yeni şartlar öne süren Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans, bilançoyu ve önergeleri parti meclisiyle birlikte hazırladı.
Rapor ve önergeler koalisyonu tehlikeye atacak yönde değil. Önergeler arasında ‘koalisyonun sonu’ anlamına gelecek, sıfır borç politikasına hemen son verilmesi gibi talepler yok. Bunun yerine, daha yumuşak bir dille “Sıfır borç gibi sabit tavırlardan dolayı yatırımların başarısızlığa uğraması gerekmez” deniliyor.
Raporda ayrıca “Ne koalisyonda kalmak ne de koalisyondan çıkmak asıl amaç değil” vurgusu yapılıyor.

BİRLİK ZAMANI
Sol kanat, koalisyona devam etmek için yeni şartların belirlenmesini ve geri adım atılmamasını istiyor.
SPD Meclis Grup Başkan Yardımcısı Katja Mast, partiyi birlik ve bütünlüğe çağırdı. Partinin, aynı zamanda politik yönünü de açıkça belirlemesi gerektiğini söyleyen Mast, “Şimdi partide birlik ve beraberlik zamanı. Şimdi SPD’nin geleceği söz konusu” dedi.
SPD kurultayı sadece Merkel hükümetinin geleceğini değil, aynı zamanda partinin geleceğini de belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle