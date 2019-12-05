Gözler bu kurultayda
Almanya’nın gündemi, “Merkel hükümetinin ne kadar ömrü var?” sorusuna düğümlendi. Günlerdir hükümetin geleceği tartışılıyor. Bu sorunun cevabını, yarın başlayacak SPD kurultayı verecek.
ALMANYA’da işverenler de hükümetin dağılmasından korkuyor. Kamuoyunda, gelecek yıl AB Dönem Başkanlığını devralacak olan Almanya’nın siyasi istikrarsızlığa düşmesi, ‘ekonomiyi de olumsuz etkiler’ endişesi hâkim.
Alman Sanayiciler Birliği (BDI), koalisyonu bozacak kararlara karşı kurultay öncesi SPD’yi uyardı. BDI Başkanı Dieter Kempf, yarın başlayacak SPD kurultayını tüm dikkatle takip edeceklerini söyledi. Kempf, “Biz SPD’nin önerilerini dikkatle izleyeceğiz. Her öneriyi, sadece ekonomik büyümedeki zayıflamanın belirtileriyle mücadeleyi mi yoksa ekonomik büyümeyi canlandırmayı mı hedefliyor kriterlerine göre ölçeceğiz” dedi.
TEHLİKEYE ATACAK
SPD, Merkel’le hükümete devam edecek mi?
Sol kanat uzun süredir hükümetten ayrılmayı istiyor. Hükümetin devamını isteyen Maliye Bakanı Olaf Scholz, parti eş genel başkanlığı yarışını kaybetti. Üç gün sürecek kurultay yarın saat 10.00’da başlıyor ve ilk gün eş başkan seçimi olacak. Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans, üyeler tarafından eş başkan olarak kurultaya önerildi. Delegelerin bu kararı onaylaması bekleniyor.
Zaten başka aday da yok.
Eş başkan seçiminden önce kurultaya Merkel’le koalisyon hükümetinin 2 yıllık bilançosu ve hükümetin geleceğine yönelik önergeler sunulacak. Hükümetin devamı için bazı yeni şartlar öne süren Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans, bilançoyu ve önergeleri parti meclisiyle birlikte hazırladı.
Rapor ve önergeler koalisyonu tehlikeye atacak yönde değil. Önergeler arasında ‘koalisyonun sonu’ anlamına gelecek, sıfır borç politikasına hemen son verilmesi gibi talepler yok. Bunun yerine, daha yumuşak bir dille “Sıfır borç gibi sabit tavırlardan dolayı yatırımların başarısızlığa uğraması gerekmez” deniliyor.
Raporda ayrıca “Ne koalisyonda kalmak ne de koalisyondan çıkmak asıl amaç değil” vurgusu yapılıyor.
BİRLİK ZAMANI
Sol kanat, koalisyona devam etmek için yeni şartların belirlenmesini ve geri adım atılmamasını istiyor.
SPD Meclis Grup Başkan Yardımcısı Katja Mast, partiyi birlik ve bütünlüğe çağırdı. Partinin, aynı zamanda politik yönünü de açıkça belirlemesi gerektiğini söyleyen Mast, “Şimdi partide birlik ve beraberlik zamanı. Şimdi SPD’nin geleceği söz konusu” dedi.
SPD kurultayı sadece Merkel hükümetinin geleceğini değil, aynı zamanda partinin geleceğini de belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.
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