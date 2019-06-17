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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
17.06.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Görlitz’de CDU kazandı, AfD kaybetti

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Görlitz’de CDU kazandı, AfD kaybetti

Almanya’nın Saksonya Eyaleti’ndeki Görlitz kentinde yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu CDU adayı Octavian Ursu kazandı. Seçimi kaybeden AfD’li Sebastian Wippel ise rakibi tebrik etti.

PAZAR günü Görlitz’de kıyasıya bir yarış yaşandı. AfD, birinci tur seçimde en fazla oyu alan adayı Sebastian Wippel’in seçimi kazanması için yoğun kampanya yaptı. İlk kez büyükşehir belediye başkanlığını kazanmak isteyen aşırı sağcı parti, böylece 1 Eylül’de yapılacak Saksonya seçimlerine güçlü bir havada girmek istiyordu. Ancak Yeşiller ve Sol Parti ikinci tur seçime katılmayıp CDU’nun 51 yaşındaki adayı Octavian Ursu’ya destek verdi. Romanya kökenli Ursu yüzde 55.2, AfD’li rakibi Wippel ise yüzde 44.8 oy aldı.
Görlitz’de yarışı kazanan CDU ise bu zaferle rahat bir nefes aldı. CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, sandıktan çıkan sonucun geniş ittifakın zaferi olduğunu söylerken, AfD adayı Wippel ise Ursu’yu tebrik etti.

Görlitz’de CDU kazandı, AfD kaybetti

KLAKETLE POZ VERDİ
Tarihi bir kent olan Görlitz, çok sayıda sinema filmine ev sahipliği yaptığı için Hollywood’a atfen ‘Görliwood’ olarak da tanınıyor. Hollywood yıldızları da AfD’nin seçimi kazanması durumunda kentte film çekimlerini sona erdireceğini açıklamış ve Görlitz sakinlerini ayrımcılığa karşı, bilgece oy kullanmaya çağırmıştı. Seçimi kazanan Ursu da zaferin ardından sinema klaketiyle poz verdi.

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