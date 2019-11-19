Gönüllü olmayana, zorunlu görev
Almanya’da belediyeler, küçük beldelerdeki itfaiye teşkilatlarında yeteri kadar gönüllü çıkmadığı için ‘zorunlu görevlendirme’ yapmaya başladı. Beldelerde yaşayanlar ise zorunlu görev verilmesine karşı çıkıyor. Ancak yasalar gereği verilen görevi istemeyerek de olsa yapmak zorunda.
GÖNÜLLÜ olarak veya zorunlu görevlendirmeyle itfaiye teşkilatında çalışanlar, genellikle hortum taşıyor veya merdiveni tutuyor. Tehlikeli yangın söndürmelerde veya müdahalelerde ise profesyonel ekipler sorumluluk alıyor. Zorunlu görevlendirmelerin yapıldığı beldelerden biri de Grömitz. Bu beldede yeteri kadar gönüllü çıkmayınca belediye başkanı itfaiye teşkilatına belde halkı arasında zorunlu atamalarda bulundu. Grömitz itfaiye teşkilatına ataması yapılan sekiz kişiden biri olan Thomas Marter, bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi. Eğitimlere de zorunlu olarak katılan Marter, “İtfaiyede çalışmak benim işim değil. Hiç memnun değilim” dedi.
DÖRT BELDEDE ATAMA YAPILDI
Grömitz Belediye Başkanı Mark Burmeister ise zorunlu atamaları şu sözlerle savundu: “Biz belediye olarak yangınlara müdahale etmekle sorumluyuz. Eğer gönüllü çıkmazsa mecburen zorunlu görevlendirme yaparız. 16 kişi hakkında zorunlu görevlendirme kararı verildi. Sekizi başladı.”
Gröwitz, Schleswig Holstein Eyaleti sınırları içinde zorunlu atamalarla itfaiyede görevlendirme yapılan dördüncü belde. İlk zorunlu atamaların yapıldığı belde ise List. Almanya genelinde 2 binden fazla belde arasında 1945 yılından beri itfaiye teşkilatına zorunlu atama yapılan ilk belde olarak List tarihe geçti. Almanya’da aralarında Schleswig Holstein, Mecklenburg Vorpommern, Aşağı Saksonya ve Hessen gibi bazı eyaletlere bağlı beldelerdeki yasalar gereği itfaiyeye zorunlu çalışma için görevlendirme yapılabiliyor.
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