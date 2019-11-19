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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
19.11.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Gönüllü olmayana, zorunlu görev

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Gönüllü olmayana, zorunlu görev

Almanya’da belediyeler, küçük beldelerdeki itfaiye teşkilatlarında yeteri kadar gönüllü çıkmadığı için ‘zorunlu görevlendirme’ yapmaya başladı. Beldelerde yaşayanlar ise zorunlu görev verilmesine karşı çıkıyor. Ancak yasalar gereği verilen görevi istemeyerek de olsa yapmak zorunda.

GÖNÜLLÜ olarak veya zorunlu görevlendirmeyle itfaiye teşkilatında çalışanlar, genellikle hortum taşıyor veya merdiveni tutuyor. Tehlikeli yangın söndürmelerde veya müdahalelerde ise profesyonel ekipler sorumluluk alıyor. Zorunlu görevlendirmelerin yapıldığı beldelerden biri de Grömitz. Bu beldede yeteri kadar gönüllü çıkmayınca belediye başkanı itfaiye teşkilatına belde halkı arasında zorunlu atamalarda bulundu. Grömitz itfaiye teşkilatına ataması yapılan sekiz kişiden biri olan Thomas Marter, bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi. Eğitimlere de zorunlu olarak katılan Marter, “İtfaiyede çalışmak benim işim değil. Hiç memnun değilim” dedi.

Gönüllü olmayana, zorunlu görevDÖRT BELDEDE ATAMA YAPILDI
Grömitz Belediye Başkanı Mark Burmeister ise zorunlu atamaları şu sözlerle savundu: “Biz belediye olarak yangınlara müdahale etmekle sorumluyuz. Eğer gönüllü çıkmazsa mecburen zorunlu görevlendirme yaparız. 16 kişi hakkında zorunlu görevlendirme kararı verildi. Sekizi başladı.”
Gröwitz, Schleswig Holstein Eyaleti sınırları içinde zorunlu atamalarla itfaiyede görevlendirme yapılan dördüncü belde. İlk zorunlu atamaların yapıldığı belde ise List. Almanya genelinde 2 binden fazla belde arasında 1945 yılından beri itfaiye teşkilatına zorunlu atama yapılan ilk belde olarak List tarihe geçti. Almanya’da aralarında Schleswig Holstein, Mecklenburg Vorpommern, Aşağı Saksonya ve Hessen gibi bazı eyaletlere bağlı beldelerdeki yasalar gereği itfaiyeye zorunlu çalışma için görevlendirme yapılabiliyor.

Gönüllü olmayana, zorunlu görev

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