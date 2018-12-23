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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: AP
23.12.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

Gönüllü geri dönüş programları teşvik edici olmadı

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Gönüllü geri dönüş programları teşvik edici olmadı

Almanya’da hükümetin, sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerini teşvik etmek için hazırladığı programlara başvuranların sayısı geçen yıla göre azaldı.

ALMANYA’da Ekim 2018 itibariyle yasa dışı olarak ikâmet eden ve ülkeyi terk etme mecburiyeti olan yaklaşık 230 bin sığınmacı bulunuyor. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre bunlardan 178 bini hakkında alınan sınır dışı kararı, insani gerekçelerle ertelenmiş durumda. Bakanlığın geri dönüşleri teşvik etmek için başlattığı programlara başvuranların sayısı ise geçen yıla göre azaldı. 2018’in ilk 10 ayında bu programlardan yararlananların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalarak 14 bin olarak kaydedildi.
Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti İçişleri Bakanı Lorenz Caffier, Alman haber ajansı dpa’ya konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçen yıllarda bilhassa Balkan devletlerinden gelen sığınmacıların gönüllü geri dönüş programlarından faydalandığını söyleyen Caffier, bu grubun son yıllarda küçüldüğünü ifade etti. Caffier, “özellikle ekonomik nedenlerle Almanya’ya gelenleri gönüllü geri dönüşe teşvik etmenin kolay olmadığını” belirtti.

AFİŞLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ
2018 yılının ekim ayı itibariyle Almanya’dan 20 bin 122 göçmen sınır dışı edildi. Bu rakam geçen yıla göre 103 daha fazla olarak kaydedildi. Saksonya-Anhalt İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht sınır dışı kararlarının yüzde 40’ının göçmenlerin geldiği ülkelerin direnç göstermesi nedeniyle uygulamaya konulamadığını söyledi.
Almanya’da daha önce İçişleri Bakanlığı’nın gönüllü geri dönüş kampanyası çerçevesinde bastırdığı afiş kamuoyunda tepki çekmişti. “Senin ülken! Senin geleceğin! Şimdi! - Gönüllü geri dönüş” başlıklı afişte, “31 Aralık 2018’e kadar on iki aya kadar ek olarak ikamet masraflarının karşılanmasını garantileyin” ifadeleri yer almıştı.

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