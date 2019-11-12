Gönülleri fethettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGönülleri fethettiler
GeriAvrupa Gönülleri fethettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
12.11.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Gönülleri fethettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gönülleri fethettiler

Yeşil sahaların yıldız isimleri öğrencilere verdikleri destekle büyük takdir topladı. Nuri Şahin, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ve Volkan Demirel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağış yaparak 50 tıp fakültesi öğrencisine 1 yıllık burs fonu sağladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan geleceğin bilim insanları, futbol dünyasının 5 önemli ismi sayesinde büyük eğitim desteği aldı. Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Topal, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, tıp öğrencilerine destek vermek için bir araya geldi. Yapılan bağışlar ile tıp fakültesinin 50 öğrencisine 1 yıllık burs fonu sağlandı.

Gönülleri fethettiler

"Başarı paylaştıkça büyür"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, yaptıkları bağış nedeniyle futbolculara teşekkür ederek, "Bilim alanında gençler yetiştiren bir fakülte olarak bu tarz bağışları çok önemsiyoruz. Sevgili Mehmet Topal, gençlerimize uzun süredir bu desteği verdiği için kendisine geçtiğimiz yıl onursal üyelik belgesi takdim etmiştik. Ona futbol dünyasından yeni isimlerin de katılmasını memnuniyetle karşıladık. Bu vesileyle Nuri Şahin, Volkan Demirel, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal'a bir kez daha teşekkür ederim. Başarı paylaştıkça büyür. Tıpa gönül vermiş ama imkanı olmayan öğrenci kardeşlerimize destek olup geleceği inşa eden bir bilim yuvasına katkılarını asla unutmayacağız" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle