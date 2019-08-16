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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
16.08.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Gönül elçileri bu kez Arakanlı yetimleri sevindirdi

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Gönül elçileri bu kez Arakanlı yetimleri sevindirdi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Arakan’a giden gönül elçileri, yetimhanede eğitim gören öğrencilere bayram hediyesi verdi.

DİTİB Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız, Stuttgart bölgesi DİTİB din görevlisi Muhammed Emin Aslan, Nürnberg-Roth DİTİB Camisi derneği üyesi Cengiz İler’den oluşan heyet, ‘Arakan-Lat-Thamar Yatim School’ yetimhanesini ziyaret etti. 90 öğrenciye ev sahipliği yapan yetimhanede eğitim gören yetim öğrencilere eğitim seti hediye edildi. Yetimhanenin tamir ihtiyaçlarını karşılamak ve yetim öğrencilere verilmek üzere Almanya’dan gönderilen emanetler de yetkililere iletildi.

Gönül elçileri bu kez Arakanlı yetimleri sevindirdi
İNGİLİZCE MEALLA KUR’AN-I KERİM
Gönüllü ekibin sorumlusu ve DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yıldız, TDV’nin ‘Hediyem Kur’an Olsun’ projesi çerçevesinde bastırılan İngilizce mealli Kur’an-ı Kerim’i yetimhanenin müdürü Muhammed Issa’ya takdim etti. Geçen yıl da organizasyon kapsamında yetimhaneyi ziyaret ettiklerini anımsatan Yıldız, “Bu yıl da kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım, ziyaret ederek hatırlarını soralım dedik. Hem kendilerini ziyaret ettik hem de hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği kurban hisselerini kendilerine ulaştırdık” dedi.
Gönül elçileri bu kez Arakanlı yetimleri sevindirdi
‘ÇOCUKLARIMIZ İNSANLIĞA EMANETTİR’
Yıldız, öğrencilere okul içinde okul eşyalarının olduğu çanta hediye ettiklerini belirterek, “Yetimhanede kalan öğrenciler, her yıl bizleri içten bir sevgi ve hasretle karşılıyor, duygulanmamak elde değil. Bu hissiyatı, duyguları içten hissediyoruz. Bu çocuklarımız insanlığa emanettir. Mazlumların, yetimlerin, yoksulların umudu Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın neresinde olursa olsun yardım elini uzatıyor.” ifadelerini kullandı.

 

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