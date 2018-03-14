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'Gömdüğünüz Halis Amca değil, çıkarın'

AA
14.03.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

Bir süre önce Almanya’da vefat eden ve Amasya’nın Taşova ilçesinde defnedilen kişiyle bir başka kişinin cenazesinin karıştığı ortaya çıktı.

Almanya’nın başkenti Berlin'de yaşayan 78 yaşındaki Halis Cesur, 9 Mart’ta vefat etti. İşlemlerinin ardından oğlu Adnan Cesur tarafından Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyüne getirilen cenaze, dün defnedildi. Defnin ardından Adnan Cesur’u telefonla Almanya’dan arayan bir kişi, Amasya’ya getirilen cenazenin babası değil, aynı gün Berlin’de vefat eden Eskişehir nüfusuna kayıtlı 83 yaşındaki Raif Yüksel olduğunu söyledi.
Adnan Cesur’un ilgili makamlara başvurması üzerine Alpaslan köyündeki mezar, jandarma ve din görevlileri eşliğinde açılarak cenaze çıkarıldı ve tabuta konuldu.
Almanya’dan gönderilen Halis Cesur’un cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından aynı yerde toprağa verildi. Raif Yüksel’in cenazesi ise cenaze aracı ile Eskişehir’in Çifteler ilçesine gönderildi.

‘BERLİN’DEN TELEFON GELDİ’
Adnan Cesur, gazetecilere yaptığı açıklamada, vefat etmesinin ardından götürüldüğü morgda babasının tabutunun üzerine adres notunu koyduklarını söyledi.
Bir süre sonra cenazeyi alarak uçakla Türkiye’ye geldiklerini ve köyde defnettiklerini anlatan Cesur, şöyle konuştu: “Definden sonra Berlin’den telefon geldi, aldığımız cenaze bize ait değilmiş. Diğer cenaze sahibi, ‘Sizin cenaze burada. Hatta elbiseleri dahi burada’ dedi. Burada olan cenaze, Eskişehirli olan cenazeymiş. Cenazemizin gelmesinin ardından defnettik, diğerini de defnedilmek üzere Eskişehir’e gönderdik. Her iki merhuma da Allah rahmet eylesin.”

Etiketler: avrupadan haberler , Berlin , yanlış cenaze , halis cesur , adnan cesur
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