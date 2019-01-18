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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gülay YILMAZ / MÜNİH
18.01.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

‘Gökhan’ı ölüme terk etmeyeceğiz’

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‘Gökhan’ı ölüme terk etmeyeceğiz’

Almanya’nın Münih kentinde, bugüne kadar dünyada sadece birkaç kişide rastlanan ‘Novo mutasyon DNM1L’ adlı hastalıkla mücadele eden 4 yaşındaki Gökhan Kıraç, doktorların, “Yaşamaz, ümidi kesin” demesine rağmen 1.5 yıldır inanılmaz yaşam mücadelesi veriyor.

KAYSERİLİ Kıraç Ailesi, ikinci çocukları Gökhan’ın tedavisi bulunmayan hastalığı nedeniyle 1.5 yıldır hastanelerin yoğun bakım servislerinde zor günler yaşıyor. Gökhan’ın 34 yaşındaki babası Göksel Kıraç, ailece yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “2017 yılının ağustos ayında ailece Antalya’ya tatile gittik. Daha önce hiçbir şikâyeti olmayan Gökhan, tatilin ikinci gününde ani bir atak geçirdi. Hastalığı bu şekilde ortaya çıktı. Önce otelin doktoruna gittik, oradan ambulansla hastaneye kaldırıp hemen solonum makinasına bağladılar. Duruma hakim olamayınca, bizi eğitim ve araştırma hastanesine götürdüler. Ancak onlar da bir şey yapamadı ve üniversite hastanesine gittik. 3 gün sonra bize ‘Çocuğunuz sabaha çıkmaz, yaşamaz, ümidi kesin ve vedalaşın’ dediler. Ama Gökhan ertesi sabah hâlâ yaşıyordu. Bunun üzerine, ‘Çocuğunuzu Almanya’ya götürün, burada yaşamaz’ dendi. Biz de hemen ambulans uçak ayarlayıp Münih’e getirdik. Uçak masrafları 30 bin Euro civarında tuttu.”

İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
“Münih’te hastanede kaldığı 4 ay boyunca iki kez ölümden döndü. Daha sonra yapılan araştırmalarda oğlumun hastalığının dünyada sadece beş çocukta olduğu, bunun görülen üçüncü vaka olduğunu ve DNM1L ismiyle hücre bozukluğuna neden olan bu hastalığın çaresinin olmadığını söylediler. Bu arada oğlumun durumu biraz düzelmişti. O yüzden Münih’e 80 km uzaklıktaki Vogtareuth kentinde Schön Klinik adlı bir başka hastaneye gönderdiler. Ama orada da bu hastalığı tanımadıkları için 2-3 ay sonra pes ettiler ve bizi tekrar Münih’e aynı hastaneye geri gönderdiler.”
Münih’te bir süre tedavisi yapıldıktan sonra bu kez KKH Traunstein hastanesine gönderilen Gökhan, şu an hâlâ aynı hastanede tedavi görüyor. Anne Betül Kıraç haftanın beş günü Gökhan’ın yanında kalarak bütün bakımını kendisi yapıyor. Baba Göksel Kıraç ise cuma akşamı nöbeti devralıp pazar akşamı eve dönüyor. Hastanedeki doktorlar şimdi 10 Şubat’a kadar aileye süre tanıdı ve “Çocuğunuz büyük bir olasılıkla seneyi göremez, onu eve götürün ya da ölümü bekleyen hastaların kaldığı yere gidin” dedi.

YAŞAMAK İÇİN SAVAŞIYOR
Gökhan güçlü olduğunu ve hâlâ yaşamak için savaştığını belirten Göksel Kıraç, “Doktorlara göre Gökhan’ın şimdiye kadar ölmüş olması gerekiyordu. Ben oğlumu nasıl ölüme terk edebilirim? Lütfen sesimiz duyulsun ve biri bize yardım etsin.
Gökhan’ın tedavisiyle ilgilenecek ve sonuna kadar bizimle olabilecek bir doktor arıyoruz. Göz göre göre çocuğumuzu ölüme terk etmeyeceğiz ve ölümü bekleyen hastaların kaldığı yere götürmeyeceğiz” dedi.

‘Gökhan’ı ölüme terk etmeyeceğiz’

4 yaşındaki Gökhan Kıraç, Türkiye’ye tatile gittiğinde hastalanmadan 1 saat önce havuz başında bu pozu vermişti.

‘Gökhan’ı ölüme terk etmeyeceğiz’


Şenay Kırac, Göksel Kıraç, Gülay Yılmaz

‘Gökhan’ı ölüme terk etmeyeceğiz’


Gökhan için özel olarak gelen Amerikalı doktor Jerel Fields.

‘Gökhan’ı ölüme terk etmeyeceğiz’

‘Gökhan’ı ölüme terk etmeyeceğiz’

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