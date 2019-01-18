‘Gökhan’ı ölüme terk etmeyeceğiz’

KAYSERİLİ Kıraç Ailesi, ikinci çocukları Gökhan’ın tedavisi bulunmayan hastalığı nedeniyle 1.5 yıldır hastanelerin yoğun bakım servislerinde zor günler yaşıyor. Gökhan’ın 34 yaşındaki babası Göksel Kıraç, ailece yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “2017 yılının ağustos ayında ailece Antalya’ya tatile gittik. Daha önce hiçbir şikâyeti olmayan Gökhan, tatilin ikinci gününde ani bir atak geçirdi. Hastalığı bu şekilde ortaya çıktı. Önce otelin doktoruna gittik, oradan ambulansla hastaneye kaldırıp hemen solonum makinasına bağladılar. Duruma hakim olamayınca, bizi eğitim ve araştırma hastanesine götürdüler. Ancak onlar da bir şey yapamadı ve üniversite hastanesine gittik. 3 gün sonra bize ‘Çocuğunuz sabaha çıkmaz, yaşamaz, ümidi kesin ve vedalaşın’ dediler. Ama Gökhan ertesi sabah hâlâ yaşıyordu. Bunun üzerine, ‘Çocuğunuzu Almanya’ya götürün, burada yaşamaz’ dendi. Biz de hemen ambulans uçak ayarlayıp Münih’e getirdik. Uçak masrafları 30 bin Euro civarında tuttu.”

İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

“Münih’te hastanede kaldığı 4 ay boyunca iki kez ölümden döndü. Daha sonra yapılan araştırmalarda oğlumun hastalığının dünyada sadece beş çocukta olduğu, bunun görülen üçüncü vaka olduğunu ve DNM1L ismiyle hücre bozukluğuna neden olan bu hastalığın çaresinin olmadığını söylediler. Bu arada oğlumun durumu biraz düzelmişti. O yüzden Münih’e 80 km uzaklıktaki Vogtareuth kentinde Schön Klinik adlı bir başka hastaneye gönderdiler. Ama orada da bu hastalığı tanımadıkları için 2-3 ay sonra pes ettiler ve bizi tekrar Münih’e aynı hastaneye geri gönderdiler.”

Münih’te bir süre tedavisi yapıldıktan sonra bu kez KKH Traunstein hastanesine gönderilen Gökhan, şu an hâlâ aynı hastanede tedavi görüyor. Anne Betül Kıraç haftanın beş günü Gökhan’ın yanında kalarak bütün bakımını kendisi yapıyor. Baba Göksel Kıraç ise cuma akşamı nöbeti devralıp pazar akşamı eve dönüyor. Hastanedeki doktorlar şimdi 10 Şubat’a kadar aileye süre tanıdı ve “Çocuğunuz büyük bir olasılıkla seneyi göremez, onu eve götürün ya da ölümü bekleyen hastaların kaldığı yere gidin” dedi.

YAŞAMAK İÇİN SAVAŞIYOR

Gökhan güçlü olduğunu ve hâlâ yaşamak için savaştığını belirten Göksel Kıraç, “Doktorlara göre Gökhan’ın şimdiye kadar ölmüş olması gerekiyordu. Ben oğlumu nasıl ölüme terk edebilirim? Lütfen sesimiz duyulsun ve biri bize yardım etsin.

Gökhan’ın tedavisiyle ilgilenecek ve sonuna kadar bizimle olabilecek bir doktor arıyoruz. Göz göre göre çocuğumuzu ölüme terk etmeyeceğiz ve ölümü bekleyen hastaların kaldığı yere götürmeyeceğiz” dedi.

4 yaşındaki Gökhan Kıraç, Türkiye’ye tatile gittiğinde hastalanmadan 1 saat önce havuz başında bu pozu vermişti.





Şenay Kırac, Göksel Kıraç, Gülay Yılmaz





Gökhan için özel olarak gelen Amerikalı doktor Jerel Fields.