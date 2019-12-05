Gökhan’dan iyi haber... Hastanede ve iyi
Ailesinin ve arkadaşlarının Berlin’de sokak sokak aradığı 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz’den iyi haber geldi.
27 Kasım Çarşamba günü cep telefonunu da evde bırakıp kayıplara karışan Gökhan Tüysüz’ün hastanede ve iyi olduğu ortaya çıktı. Kayıp gencin babası Yahya Tüysüz, “Sevindirici haberi aldık. Gökhan’ı hastanede ziyaret ettim. Her şey yolunda. Bizim için müjdeli bir haber oldu. Annesi, kardeşleri ve oğlu gelen habere çok sevindi. Oğlumuzun sağlığının da yerinde olması bizi rahatlattı. Kayıp olduğu günlerle ilgili henüz konuşmadık. Şimdilik o ikinci planda” dedi.
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