Gökdelen boşalttıran bomba ihbarı asılsız çıktı
Avustralya’nın İspanya Büyükelçiliğine yönelik yapılan bomba ihbarının, elçiliğin bulunduğu gökdelende yapılan arama sonucu asılsız olduğu ortaya çıktı.
AVUSTRALYA’NIN İspanya Büyükelçiliğine yönelik bomba ihbarı yapılmış, Büyükelçiliğin bulunduğu gökdelen boşaltılmıştı. Bölgeyi kordon altına alan Madrid polisi, arama çalışmalarına başlamıştı. Saatler süren aramanın sonunda polis, bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı. Polisten yapılan açıklamada, “İhbarın kaynağının tespit edilmesi için çalışıyoruz. Tahliye edilen insanların binaya dönmesine izin verilmiştir” denildi. Boşaltılan Torre Espacio gökdeleninde Avustralya ile birlikte, Kanada, İngiltere ve Hollanda’nın Büyükelçiliği bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle