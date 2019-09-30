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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
30.09.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Göçmenlikten ‘Avrupalı Türk’e

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Göçmenlikten ‘Avrupalı Türk’e

Anadolu Ajansı (AA), ekim ayından itibaren Avrupalı Türklerin hikâyelerini ‘Anadolu’dan Avrupa’ya İnsan Hikâyeleri’ başlığı altında haberleştirecek. Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin hikâyeleri, fotoğraf ve görüntülü röportajlarla anlatılacak. Ayrıca haberler, internet ve sosyal medya hesaplarından da takipçilere ulaştırılacak.

RÖPORTAJLAR, Türklerin yoğunluklu yaşadığı Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde gerçekleştirilecek. Türklerin çektiği zorluklar, yaşam koşulları ve anılarını içeren röportajlar, aynı zamanda eğitim hayatı, iş imkânları ve başarı hikâyelerini de yansıtacak.

Göçmenlikten ‘Avrupalı Türk’e
İŞ GÜCÜ GÖÇÜ 1960’LARDA BAŞLADI
İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa kıtasında ortaya çıkardığı demografik tahribat nedeniyle göçe kapısını açmak zorunda kalan Avrupa ülkeleri, iş piyasalarındaki boşluğu doldurmak için yüzünü genç nüfus açısından zengin Türkiye’ye çevirdi. Düzensiz göçü engellemek için bu çerçevede 1960’lı yıllarda Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve İsveç gibi bazı ülkelerle Türkiye arasında anlaşmalara imza atıldı. Böylelikle ilk olarak 1960’ların başında Türkler anlaşma kapsamında Almanya’ya işçi olarak göç etmeye başladı.
Göçmenlikten ‘Avrupalı Türk’e
FARKLI ÜLKELERDE 4 MİLYON TÜRK
İlk etapta, Avrupalı ülkeler, Türk işçileri ‘geçici’ olarak ülkelerine almış olsa da uluslararası alandaki farklı gelişmeler ve ekonomik durum işçilerin kalıcı olduğunu gösterdi ve ‘aile birleşimi’ kavramı gelişti.
Göçmenlikten ‘Avrupalı Türk’e
Genellikle tek başına işçi olarak Avrupa’ya giden erkekler, ailelerini yanına almaya başladı ve böylelikle Türklerin Avrupa’daki kalıcı varlığı şekillenmeye başladı. Şu anda farklı Avrupa ülkelerinde yaklaşık 4 milyon Türk bulunuyor.

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