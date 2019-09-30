Göçmenlikten ‘Avrupalı Türk’e
Anadolu Ajansı (AA), ekim ayından itibaren Avrupalı Türklerin hikâyelerini ‘Anadolu’dan Avrupa’ya İnsan Hikâyeleri’ başlığı altında haberleştirecek. Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin hikâyeleri, fotoğraf ve görüntülü röportajlarla anlatılacak. Ayrıca haberler, internet ve sosyal medya hesaplarından da takipçilere ulaştırılacak.
RÖPORTAJLAR, Türklerin yoğunluklu yaşadığı Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde gerçekleştirilecek. Türklerin çektiği zorluklar, yaşam koşulları ve anılarını içeren röportajlar, aynı zamanda eğitim hayatı, iş imkânları ve başarı hikâyelerini de yansıtacak.İŞ GÜCÜ GÖÇÜ 1960’LARDA BAŞLADI
İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa kıtasında ortaya çıkardığı demografik tahribat nedeniyle göçe kapısını açmak zorunda kalan Avrupa ülkeleri, iş piyasalarındaki boşluğu doldurmak için yüzünü genç nüfus açısından zengin Türkiye’ye çevirdi. Düzensiz göçü engellemek için bu çerçevede 1960’lı yıllarda Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve İsveç gibi bazı ülkelerle Türkiye arasında anlaşmalara imza atıldı. Böylelikle ilk olarak 1960’ların başında Türkler anlaşma kapsamında Almanya’ya işçi olarak göç etmeye başladı.FARKLI ÜLKELERDE 4 MİLYON TÜRK
İlk etapta, Avrupalı ülkeler, Türk işçileri ‘geçici’ olarak ülkelerine almış olsa da uluslararası alandaki farklı gelişmeler ve ekonomik durum işçilerin kalıcı olduğunu gösterdi ve ‘aile birleşimi’ kavramı gelişti.Genellikle tek başına işçi olarak Avrupa’ya giden erkekler, ailelerini yanına almaya başladı ve böylelikle Türklerin Avrupa’daki kalıcı varlığı şekillenmeye başladı. Şu anda farklı Avrupa ülkelerinde yaklaşık 4 milyon Türk bulunuyor.
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