Göçmenlerden şikâyet gelmiyor

ALMANYA’da Federal Meclis Dilekçe Komisyonu, insanların devlet dairelerinde, resmi makamlarda veya günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarla ilgili şikâyetleri ve isteklerinden sorumlu. Komisyon, bu şikâyetlerde dile getirilen sorunların üzerine gidiyor ve dilekçe sahibinin avukatı rolünü üstleniyor. Meclis Dilekçe Komisyonu, geçen yıla ait başvuruları açıkladı. 2018’de komisyona 13 bin 189 şikâyet başvurusu geldi. Bu rakam, 250 mesai gününe bölündüğünde günde 53 şikâyet dilekçesi anlamına geliyor. Geçen yıla kıyasla şikâyetlerde yüzde 15 artış var ve büyük çoğunluğu şahsi sorunları içeriyor.

DOĞRUDAN YANIT VERİYORUZ

Dilekçe Komisyonu Başkanı Marian Wendt (CDU), meclise şahsi şikâyet dilekçesi hakkının önemini de vurguladı. Wendt, “Bu hak, vatandaşlara sorunlarını doğrudan parlamentoya getirme imkânı sunuyor. Şikâyette bulunan vatandaşlara doğrudan yanıt veriyoruz. Her türlü istek ve sorunu inceliyoruz. Meclis’e bir şikâyet, istek ya da talepte bulunmak anayasanın tanıdığı temel bir hak. Her yaştan ve milletten insan öneri, talep ve şahsi sorunlarını Alman Parlamentosu’nun Dilekçe Komisyonu’na getirme hakkına sahip” dedi.





HAKARETLER DE ARTTI

Şikâyet ve istek başvurularında artış kaydedilmesini sevindirici bulduklarını belirten Wendt, ancak kaba, küfür, kin, hakaret, tehdit içerikli dilekçeler ve telefonların da arttığına dikkati çekti. Özellikle mülteci ve göçmen politikaları konusunda kin dolu yazılar aldıklarına işaret eden Wendt, bunun, komisyonun çalışmasını zorlaştırmasından şikayet etti. En az 2 bin hakaret içerikli mail aldığını söyleyen Wendt, çok azına karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yeşiller’li Corinna Rüffer ve Sol Partili Kerstin Kassner, isim vermeden aşırı sağcı AfD’nin hakaret ve tehdit içerikli şikâyetleri yönlendirmek, bu hakkı kötü amaçla kullanmakla suçladılar. Komisyon üyesi AfD milletvekili Johannes Huber ise bunu, insanların şikâyetlerinin değişmesinin ve artmasının bir sonucu olarak savundu ve bir sorun olaarak görmediğini kaydetti.

GÖÇMENLERDEN GELMİYOR

Komisyon üyelerinin açıklamasına göre Alman vatandaşlarından ve mültecilerden gelen şikâyet başvuruları ve istekler çoğalırken, göçmen kökenlilerden ise nadiren şikâyet geliyor. SPD’li Stefan Schwartze, göçmen kökenlileri şikâyetlerini getirmeleri için nasıl teşvik edecekleri sorusunu tartıştıklarını, ancak bugüne kadar bu konuda başarılı olamadıklarını söyledi. Schwartze, bunun için bir vatandaş sorumlusu atanması ve sorumlunun ülkeyi dolaşarak, dilekçe komisyonuna şikâyetlerini getirmesinin önemini anlatması üzerinde durduklarını belirtti. Yeşiller’li Rüffer de göçmen kökenlilerin sorunlarını komisyona getirmesinin önemini vurguladı ve bu haktan yararlanmaya çağırdı.