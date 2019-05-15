Göçmenlerden şikâyet gelmiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGöçmenlerden şikâyet gelmiyor
GeriAvrupa Göçmenlerden şikâyet gelmiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN -Fotoğraflar: dpa
15.05.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Göçmenlerden şikâyet gelmiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göçmenlerden şikâyet gelmiyor

Almanya’da Federal Meclis Dilekçe Komisyonu’na Almanlardan şikâyet yağarken, göçmenlerden ise şikâyet gelmiyor. CDU’lu Komisyon Başkanı Marian Wendt ise hakaret ve tehdit dolu yazılarda da artış olduğunu söyledi.

ALMANYA’da Federal Meclis Dilekçe Komisyonu, insanların devlet dairelerinde, resmi makamlarda veya günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarla ilgili şikâyetleri ve isteklerinden sorumlu. Komisyon, bu şikâyetlerde dile getirilen sorunların üzerine gidiyor ve dilekçe sahibinin avukatı rolünü üstleniyor. Meclis Dilekçe Komisyonu, geçen yıla ait başvuruları açıkladı. 2018’de komisyona 13 bin 189 şikâyet başvurusu geldi. Bu rakam, 250 mesai gününe bölündüğünde günde 53 şikâyet dilekçesi anlamına geliyor. Geçen yıla kıyasla şikâyetlerde yüzde 15 artış var ve büyük çoğunluğu şahsi sorunları içeriyor.

DOĞRUDAN YANIT VERİYORUZ
Dilekçe Komisyonu Başkanı Marian Wendt (CDU), meclise şahsi şikâyet dilekçesi hakkının önemini de vurguladı. Wendt, “Bu hak, vatandaşlara sorunlarını doğrudan parlamentoya getirme imkânı sunuyor. Şikâyette bulunan vatandaşlara doğrudan yanıt veriyoruz. Her türlü istek ve sorunu inceliyoruz. Meclis’e bir şikâyet, istek ya da talepte bulunmak anayasanın tanıdığı temel bir hak. Her yaştan ve milletten insan öneri, talep ve şahsi sorunlarını Alman Parlamentosu’nun Dilekçe Komisyonu’na getirme hakkına sahip” dedi.

Göçmenlerden şikâyet gelmiyor

HAKARETLER DE ARTTI
Şikâyet ve istek başvurularında artış kaydedilmesini sevindirici bulduklarını belirten Wendt, ancak kaba, küfür, kin, hakaret, tehdit içerikli dilekçeler ve telefonların da arttığına dikkati çekti. Özellikle mülteci ve göçmen politikaları konusunda kin dolu yazılar aldıklarına işaret eden Wendt, bunun, komisyonun çalışmasını zorlaştırmasından şikayet etti. En az 2 bin hakaret içerikli mail aldığını söyleyen Wendt, çok azına karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Yeşiller’li Corinna Rüffer ve Sol Partili Kerstin Kassner, isim vermeden aşırı sağcı AfD’nin hakaret ve tehdit içerikli şikâyetleri yönlendirmek, bu hakkı kötü amaçla kullanmakla suçladılar. Komisyon üyesi AfD milletvekili Johannes Huber ise bunu, insanların şikâyetlerinin değişmesinin ve artmasının bir sonucu olarak savundu ve bir sorun olaarak görmediğini kaydetti.

GÖÇMENLERDEN GELMİYOR
Komisyon üyelerinin açıklamasına göre Alman vatandaşlarından ve mültecilerden gelen şikâyet başvuruları ve istekler çoğalırken, göçmen kökenlilerden ise nadiren şikâyet geliyor. SPD’li Stefan Schwartze, göçmen kökenlileri şikâyetlerini getirmeleri için nasıl teşvik edecekleri sorusunu tartıştıklarını, ancak bugüne kadar bu konuda başarılı olamadıklarını söyledi. Schwartze, bunun için bir vatandaş sorumlusu atanması ve sorumlunun ülkeyi dolaşarak, dilekçe komisyonuna şikâyetlerini getirmesinin önemini anlatması üzerinde durduklarını belirtti. Yeşiller’li Rüffer de göçmen kökenlilerin sorunlarını komisyona getirmesinin önemini vurguladı ve bu haktan yararlanmaya çağırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

AP seçimleri için Kulu’da sandık kuruldu

Almanya’da ‘Panama Belgeleri’ baskını

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz yeniden yargılanacak

Ludwig, ‘Müslümanlara yönelik kışkırtıcılığa karşı birlikte durmalıyız’