‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’
GeriAvrupa ‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
13.05.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’

BfV Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya’da aşırı sağ grupların yeni bir dinamizm kazandığını, göçmen kökenli insanların ise kendilerini artık güvende hissetmediklerini söyledi.

ALMANYA iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, kasım ayında göreve başladığında, istihbaratta ‘aşırı sağ’ birimini güçlendireceği sözünü verdi. İstihbaratın dün Berlin’de düzenlenen ‘Siyasi Aşırıların Seferber Etme Gücü’ başlıklı sempozyumunda ağırlıklı olarak aşırı sağ tehlike üzerinde duruldu. İstihbarat Başkan Yardımcısı Sinan Selen’in de konuştuğu sempozyuma Alman güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, sivil toplum temsilcileri katıldı. İstihbarat Başkanı Haldenwang, burada yaptığı konuşmada tüm siyasi aşırı grupların eylemlerinin sosyal medya aracılığıyla yeni bir dinamik kazandığı uyarısında bulundu ve “Sosyal medya güvenlik birimlerinin zayıf noktası olmamalı” dedi.

‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’

BfV Başkan Yardımcısı Sinan Selen, Federal Asayiş Şubesi (BKA) Başkanı Holger Münch, BfV Başkan Yardımcısı Michael Niemeier, BfV Başkanı Thomas Haldenwang. (soldan sağa)

‘GÜVENLİ ÜLKE’YE ZARAR VERİYOR
Panelin açılış konuşmasını yapan iç istihbarat Başkanı Thomas Haldenwang, aşırı sağcı PEGIDA gösterilerinin ve Hamburg’da G-20 zirvesinde aşırı sol grupların şiddet eylemlerinin, Almanya’nın güvenli ülke imajına zarar verdiğini vurguladı: “Aşırı sağ gruplarda yeni dinamikler oluşuyor ve farklı gruplar endişe verici biçimde örgütlenmeye gidiyor. Göçmen kökenli insanlar ise kendilerini artık güvende hissetmiyor” dedi.
Aşırı siyasi grupların toplumdaki gelecek korkularını kullanarak, taban bulmaya çalıştığına işaret eden Haldenwang, aşırı sağın mülteci ve göç konusunu malzeme yaptığına, ‘Kendi ülkemizde yabancılaştık’ tezleriyle Müslümanlara karşı kin ve nefreti yaydığına işaret etti.

‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’
Chemnitz’te aşırı sağcıların sokaklarda yabancı avına çıkmasını görüntülere rağmen kabul etmeyen ve bu konuda Başbakan Angela Merkel ile ters düştüğü için görevden alınan eski BfV Başkanı Hans Georg Maassen de sempozyuma katıldı. Yeni BfV yöneticileriyle selamlaşan Maassen, Sinan Selen’e yakın ilgi gösterdi.

AŞIRILARIN SEFERBERLİK GÜCÜ
Haldenwang, neonazi grupların İkinci Dünya Savaşı’nda bombalanan kentleri gündeme getirdiğine ve 8 Mayıs tarihini nazi rejiminden kurtuluş günü olarak değil, bir mağlubiyet günü olarak andıklarına dikkati çekti. Haldenwang, aşırı grupların özellikle sosyal medyada yanlış haberlerle halk arasında hoşnutsuzluğu yaymaya ve devleti işlemez göstermeye çalıştıklarını vurguladı. BfV Başkanı, aşırı grupların toplumda taban bulmasıyla insanları seferber etme gücünün arttığı uyarısında da bulundu.

‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’
Sinan Selen, BKA Başkanı Holger Münch, Federal Emniyet Müdürü Dieter Romann’la birlikte oturdu.

‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’
Sinan Selen, BKA Başkanı Holger Münch

‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’
İstihbarat aşırı sağ sembollere karşı uyardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’

Her detayı iğrenç! Sapık iş birliği teklif etti

Pasau ve Wittengen’de neler oluyor?

Parayı kokusundan tanıyan köpek