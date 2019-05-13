‘Göçmenler kendilerini güvende hissetmiyor’
BfV Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya’da aşırı sağ grupların yeni bir dinamizm kazandığını, göçmen kökenli insanların ise kendilerini artık güvende hissetmediklerini söyledi.
ALMANYA iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, kasım ayında göreve başladığında, istihbaratta ‘aşırı sağ’ birimini güçlendireceği sözünü verdi. İstihbaratın dün Berlin’de düzenlenen ‘Siyasi Aşırıların Seferber Etme Gücü’ başlıklı sempozyumunda ağırlıklı olarak aşırı sağ tehlike üzerinde duruldu. İstihbarat Başkan Yardımcısı Sinan Selen’in de konuştuğu sempozyuma Alman güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, sivil toplum temsilcileri katıldı. İstihbarat Başkanı Haldenwang, burada yaptığı konuşmada tüm siyasi aşırı grupların eylemlerinin sosyal medya aracılığıyla yeni bir dinamik kazandığı uyarısında bulundu ve “Sosyal medya güvenlik birimlerinin zayıf noktası olmamalı” dedi.
BfV Başkan Yardımcısı Sinan Selen, Federal Asayiş Şubesi (BKA) Başkanı Holger Münch, BfV Başkan Yardımcısı Michael Niemeier, BfV Başkanı Thomas Haldenwang. (soldan sağa)
‘GÜVENLİ ÜLKE’YE ZARAR VERİYOR
Panelin açılış konuşmasını yapan iç istihbarat Başkanı Thomas Haldenwang, aşırı sağcı PEGIDA gösterilerinin ve Hamburg’da G-20 zirvesinde aşırı sol grupların şiddet eylemlerinin, Almanya’nın güvenli ülke imajına zarar verdiğini vurguladı: “Aşırı sağ gruplarda yeni dinamikler oluşuyor ve farklı gruplar endişe verici biçimde örgütlenmeye gidiyor. Göçmen kökenli insanlar ise kendilerini artık güvende hissetmiyor” dedi.
Aşırı siyasi grupların toplumdaki gelecek korkularını kullanarak, taban bulmaya çalıştığına işaret eden Haldenwang, aşırı sağın mülteci ve göç konusunu malzeme yaptığına, ‘Kendi ülkemizde yabancılaştık’ tezleriyle Müslümanlara karşı kin ve nefreti yaydığına işaret etti.
Chemnitz’te aşırı sağcıların sokaklarda yabancı avına çıkmasını görüntülere rağmen kabul etmeyen ve bu konuda Başbakan Angela Merkel ile ters düştüğü için görevden alınan eski BfV Başkanı Hans Georg Maassen de sempozyuma katıldı. Yeni BfV yöneticileriyle selamlaşan Maassen, Sinan Selen’e yakın ilgi gösterdi.
AŞIRILARIN SEFERBERLİK GÜCÜ
Haldenwang, neonazi grupların İkinci Dünya Savaşı’nda bombalanan kentleri gündeme getirdiğine ve 8 Mayıs tarihini nazi rejiminden kurtuluş günü olarak değil, bir mağlubiyet günü olarak andıklarına dikkati çekti. Haldenwang, aşırı grupların özellikle sosyal medyada yanlış haberlerle halk arasında hoşnutsuzluğu yaymaya ve devleti işlemez göstermeye çalıştıklarını vurguladı. BfV Başkanı, aşırı grupların toplumda taban bulmasıyla insanları seferber etme gücünün arttığı uyarısında da bulundu.
Sinan Selen, BKA Başkanı Holger Münch, Federal Emniyet Müdürü Dieter Romann’la birlikte oturdu.
Sinan Selen, BKA Başkanı Holger Münch
İstihbarat aşırı sağ sembollere karşı uyardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle