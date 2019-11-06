‘Göçmen olarak buralara gelmek kolay olmadı’
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bellevue’de düzenlediği ‘Bölünmüş Öyküler / Doğu Batı Başarı Reçeteleri’ adlı toplantılar kapsamında bu yıl, Michelin yıldızlı iki aşçıyı davet etti. Türkiye kökenli Ali Güngörmüş ile Doğu Alman Maria Gross.
TELEVİZYONCU Jörg Thadeusz’un sunduğu toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, duvarın yıkılışının 30’uncu yılında iki tarafta da anlatılacak çok insan öyküleri bulunduğunu söyledi. “Ben özellikle Doğu Almanların henüz yeterince öykülerini anlatmadıkları ve dinletemedikleri kanaatindeyim. Bunun değişmesine katkıda bulunmak istiyorum” diyen Steinmeier, Bellevue’deki bu toplantıların amacının da başarı öykülerini anlattırmak olduğunu söyledi. 5 veya 10 yıl öncesine kıyasla bugün Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30’uncu yılının birçok insan tarafından eskisi kadar içtenlikle kutlanmadığını belirten Steinmeier, “Toplumdaki bölünmüşlük daha da derinleşiyor ve bu seçim sonuçlarına çok açık bir biçimde yansıyor. Almanya’nın birleşmesi çok büyük bir eserdi. İnsanlardan çok özveri istedi” dedi.
‘DUVARIN YIKILMASINA BABAM ÇOK SEVİNDİ’
Almanya’da televizyonda yemek programları yapan Michelin yıldızlı aşçı Ali Güngörmüş ise duvarın yıkılmasına babasının da çok sevindiğini, ancak bu sevincin daha sonraki yıllarda azaldığını söyledi. Küçük yaşta Almanya’ya geldiğini söyleyen Güngörmüş, “Türkiye’de lüks şeylerimiz yoktu, ama iyi de yaşıyorduk” dedi. Almanya’da okulda büyük zorluklar çektiğini, öğretmeninin kendisini öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin okuluna göndermek istediğini anlatan Ali Güngörmüş, inat edip okulunu başarıyla bitirdiğini, özellikle göçmen kökenli olarak bugünkü duruma gelmesinin hiç kolay olmadığını vurguladı. Konuşmasında aşırı sağ AfD’nin güçlenmesine de değinen Güngörmüş, “Yabancı düşmanlığı AfD ile başlamadı. Daha önce de vardı. Ama AfD ile daha da cesaretlendiler. Ancak demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Onlarla fikirsel mücadele etmemiz gerekir” dedi.
Michelin yıldızlı aşçı Maria Gross ise, “Bu yıldız olimpiyat madalyası gibi. Eğer bu yıldızı almasaydım, bugün bu zirvede olmazdım” dedi.
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