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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: Berlin, dpa
06.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

‘Göçmen olarak buralara gelmek kolay olmadı’

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‘Göçmen olarak buralara gelmek kolay olmadı’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Bellevue’de düzenlediği ‘Bölünmüş Öyküler / Doğu Batı Başarı Reçeteleri’ adlı toplantılar kapsamında bu yıl, Michelin yıldızlı iki aşçıyı davet etti. Türkiye kökenli Ali Güngörmüş ile Doğu Alman Maria Gross.

‘Göçmen olarak buralara gelmek kolay olmadı’TELEVİZYONCU Jörg Thadeusz’un sunduğu toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, duvarın yıkılışının 30’uncu yılında iki tarafta da anlatılacak çok insan öyküleri bulunduğunu söyledi. “Ben özellikle Doğu Almanların henüz yeterince öykülerini anlatmadıkları ve dinletemedikleri kanaatindeyim. Bunun değişmesine katkıda bulunmak istiyorum” diyen Steinmeier, Bellevue’deki bu toplantıların amacının da başarı öykülerini anlattırmak olduğunu söyledi. 5 veya 10 yıl öncesine kıyasla bugün Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 30’uncu yılının birçok insan tarafından eskisi kadar içtenlikle kutlanmadığını belirten Steinmeier, “Toplumdaki bölünmüşlük daha da derinleşiyor ve bu seçim sonuçlarına çok açık bir biçimde yansıyor. Almanya’nın birleşmesi çok büyük bir eserdi. İnsanlardan çok özveri istedi” dedi.

‘Göçmen olarak buralara gelmek kolay olmadı’
‘DUVARIN YIKILMASINA BABAM ÇOK SEVİNDİ’
Almanya’da televizyonda yemek programları yapan Michelin yıldızlı aşçı Ali Güngörmüş ise duvarın yıkılmasına babasının da çok sevindiğini, ancak bu sevincin daha sonraki yıllarda azaldığını söyledi. Küçük yaşta Almanya’ya geldiğini söyleyen Güngörmüş, “Türkiye’de lüks şeylerimiz yoktu, ama iyi de yaşıyorduk” dedi. Almanya’da okulda büyük zorluklar çektiğini, öğretmeninin kendisini öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin okuluna göndermek istediğini anlatan Ali Güngörmüş, inat edip okulunu başarıyla bitirdiğini, özellikle göçmen kökenli olarak bugünkü duruma gelmesinin hiç kolay olmadığını vurguladı. Konuşmasında aşırı sağ AfD’nin güçlenmesine de değinen Güngörmüş, “Yabancı düşmanlığı AfD ile başlamadı. Daha önce de vardı. Ama AfD ile daha da cesaretlendiler. Ancak demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Onlarla fikirsel mücadele etmemiz gerekir” dedi.
Michelin yıldızlı aşçı Maria Gross ise, “Bu yıldız olimpiyat madalyası gibi. Eğer bu yıldızı almasaydım, bugün bu zirvede olmazdım” dedi.

‘Göçmen olarak buralara gelmek kolay olmadı’

‘Göçmen olarak buralara gelmek kolay olmadı’

 

 

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