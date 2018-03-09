Göçmen kadınlar sorunlarını valizlerle anlattı

ALMANYA’nın Köln kentinde, NAR Lichtblick adlı kadın derneğinin gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, göçmen kadınların sorunları ve kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak için müzikli bir gösteri sundu. Schildergasse Caddesi’ndeki gösteride dünyanın çeşitli yerlerinde göç eden kadınlar ele alındı. Gösteride, kadınların göç ettikleri ülkelerdeki mücadeleleri ve sonunda el ele vererek güçlükleri aşmaları canlandırıldı. Etkinlikte kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini içeren dövizler de taşındı. Yağmurlu ve soğuk havada düzenlenen etkinlikle mesajlarını veren kadınlar daha sonra halaylar ve oyun havaları eşliğinde eğlendiler.





‘FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ’

Göçmen kökenli kadınların gittikleri ülkelerdeki uyum sorunlarını ele almak istediklerini belirten NAR Lichtblick Derneği Başkan Yardımcısı Serpil Er, şunları söyledi:

“Kimi evlilik yoluyla, kimisi işçi ailesi olarak buraya gelmiş kadınlarız. Göçmen kadınların yaşadıkları güçlükleri anlatmaya çalışıyoruz, gösterimizi de o şekilde hazırladık. Göçmen kadınlar uyum, var olma, topluma ait olma gibi sıkıntılar yaşıyor. Başta dil sorunları olduğu gibi sosyo-ekonomik sorunlar da oluyor. Biz de bu konularda farkındalık yaratmak istiyoruz.”





‘SEMBOLİK TABUTLAR TAŞIMIŞTIK’

“Her gün kadına şiddet haberlerini duyuyoruz, okuyoruz. Kadınlarımızı ne kadar bilinçlendirirsek şiddete o kadar az maruz kalırlar. İki yıl önce 8 Mart’ta omuzlarımızda sembolik tabutlar taşıdık. Kadın cinayetleri konusunda mesaj vermek istedik. Uluslararası Kadına Şiddete Hayır eylemlerinde iki senedir bulunuyoruz.”

Serpil Er, tüm kadınlara daha cesur olmaları çağrısında da bulundu.

Serpil Er