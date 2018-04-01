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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: Arşiv
01.04.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

‘Göçmen kadın işçilere taciz endişe verici boyutta’

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‘Göçmen kadın işçilere taciz endişe verici boyutta’

Hollanda istihdam piyasasında kadın göçmen işçilere yönelik cinsel taciz olaylarının endişe verici biçimde arttığı açıklandı. İşyerinde cinsel tacizin en büyük kurbanı ise Polonyalı kadın işçiler.

GÖÇMEN işçilerin haklarını savunan FairWork adlı örgütün araştırmasına göre, kadınların çoğu haklarını bilmediği için tacize sessiz kalıyor. Bu da, durumun daha kötüye gitmesine yol açıyor.
Hollanda Radyosu’na konuşan FairWork sözcüsü Francien Winsemius, korku ve utançtan dolayı birçok taciz olayının gizli kaldığını söylüyor.
Winsemius’a göre, kadınlar savunmasız oldukları ve işlerini kaybetmekten korktukları için, cinsel tacize karşı sessiz kalıyorlar.
Şu anda gıda endüstrisindeki cinsel taciz şikayetleri üzerine çalıştıklarını belirten sözcü, bunun buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söylüyor.
FairWork’e göre göçmen işçiler genellikle kendilerini Hollanda’ya getiren kurum veya kuruluşa tamamen bağımlı
Konaklama ve ulaşımları iş bulma büroları tarafından sağlanan göçmen işçiler, Hollandaca bilmiyor ve pansiyon benzeri evlerde toplu halde kalıyorlar.

‘İŞÇİLER HAKLARINDAN HABERSİZ’
Hollanda yasalarına göre, işverenler, çalışanları her türlü ayrımcılığa karşı koruyan güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlü. Ancak FairWork, dil sorunu yaşayan işçilerin bu haklardan habersiz olduğunu belirtiyor.
İşyerinde cinsel tacizden çok az sayıda kadın çalışan şikayetçi olmuş. Onların ortak özelliği ise Hollandalı bir partnere sahip olmaları ve onların teşvikiyle konuyu gündeme getirmeleri.
Francine Winsemius’a göre, Polonyalı kadınların anavatanlarında yetişme koşulları da, tacize sessiz kalmalarına neden oluyor.
FairWork sözcüsü, Polonya toplumunda kadınlara “kurban olma ve sorun yaratmama” anlayışının öğretildiğini belirterek, bu yüzden olumsuz davranışları kolayca sineye çektiklerini savunuyor.
FairWork, göçmen kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı işyerlerinin daha sıkı denetlenmesini istiyor.
Sosyal İşler Bakanlığı da, çalışanların kimliğini gizleyerek karşılaştıkları taciz olaylarını daha kolay bildirebilmelerine olanak sağlayan bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

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