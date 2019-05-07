Göçmen çocuklara daha fazla yuva imkânı sağlanmalı
Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi (SVR), ülkede uyum ve göçün durumu üzerine yıllık raporunu açıkladı. Raporda, göçmenlerin eğitimi konusunda halen önemli açıklar bulunduğu, bu nedenle göçmen çocuklara daha fazla yuva imkanı verilmesi gerektiği vurgulandı.
KONSTANZ Üniversitesi öğretim görevlisi Claudia Diehl, göçmen kökenli çocukların çok nadir yuvaya gittiğini, böylece çocuğun küçük yaşta dil öğrenme şansını kaçırdığını belirtti. Alman okullarında göçmen kökenli genç ve çocukların eğitim düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Prof. Thomas K. Bauer, özellikle mülteci çocuklarda 2017’de 16-24 yaş arası okula gidenlerin oranının yüzde 12 olduğuna dikkati çekti. Prof. Bauer, mülteci kadınların da eğitime katılması için yoğun çaba sarfedilmesi gerektiğini söyledi.
SUÇ ORANI ARTTI
Prof. Hacı Halil Uslucan ise yabancılara yönelik suç olaylarının arttığına, ama yabancılar arasında suç işleme oranında da artış kaydettiğine dikkati çekti. Bilirkişi raporuna göre yabancılara yönelik suç olaylarında diğer bir gelişme ise yaş ve eğitim seviyesindeki yükselme. Artık yabancılara yönelik saldırı olaylarına sadece eğitim düzeyi düşük gençler değil, belirli eğitime sahip genç olmayan insanlar da katılıyor. Suç işleyen yabancılar istatistiğine ise Almanya’da yaşamayan yabancı suçluların da dahil edildiği belirtildi.
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