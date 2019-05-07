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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
07.05.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Göçmen çocuklara daha fazla yuva imkânı sağlanmalı

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Göçmen çocuklara daha fazla yuva imkânı sağlanmalı

Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi (SVR), ülkede uyum ve göçün durumu üzerine yıllık raporunu açıkladı. Raporda, göçmenlerin eğitimi konusunda halen önemli açıklar bulunduğu, bu nedenle göçmen çocuklara daha fazla yuva imkanı verilmesi gerektiği vurgulandı.

KONSTANZ Üniversitesi öğretim görevlisi Claudia Diehl, göçmen kökenli çocukların çok nadir yuvaya gittiğini, böylece çocuğun küçük yaşta dil öğrenme şansını kaçırdığını belirtti. Alman okullarında göçmen kökenli genç ve çocukların eğitim düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Prof. Thomas K. Bauer, özellikle mülteci çocuklarda 2017’de 16-24 yaş arası okula gidenlerin oranının yüzde 12 olduğuna dikkati çekti. Prof. Bauer, mülteci kadınların da eğitime katılması için yoğun çaba sarfedilmesi gerektiğini söyledi.

SUÇ ORANI ARTTI
Prof. Hacı Halil Uslucan ise yabancılara yönelik suç olaylarının arttığına, ama yabancılar arasında suç işleme oranında da artış kaydettiğine dikkati çekti. Bilirkişi raporuna göre yabancılara yönelik suç olaylarında diğer bir gelişme ise yaş ve eğitim seviyesindeki yükselme. Artık yabancılara yönelik saldırı olaylarına sadece eğitim düzeyi düşük gençler değil, belirli eğitime sahip genç olmayan insanlar da katılıyor. Suç işleyen yabancılar istatistiğine ise Almanya’da yaşamayan yabancı suçluların da dahil edildiği belirtildi.

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