‘Göçle iltica hakkı birbirinden ayrılmalı’
Almanya’nın tanınmış tarih profesörü Heinrich August Winkler, Avrupa’yı göçle iltica hakkını birbirinden ayırmaya çağırdı.
ALMAN tarihçi Prof. Winkler, Almanları da Avrupa’nın ahlak öncüsü olmamaya çağırdı. DLF radyosuna konuşan Winkler, “İnsan yaşamını kurtarmak, insanların Avrupa’ya göçmesi yükümlülüğünü getirmez. Genel bir göç hakkını hiçbir toplum kaldıramaz. Biz, mültecilere ‘İstediğim ülkeye giderim’ düşüncesi uyandıran genel bir insan hakkı olduğu izlenimi vermekten kaçınmalıyız. Afrika’ya böyle bir mesajın gönderilmesi ahlaki bir hareket değil, bir sorumsuzluk. AB göçle iltica hakkını birbirinden ayırmalı. Yapabileceğinden fazlasına söz vermemeli” dedi.
GÖÇ SEBEPLERİ
Prof Winkler, Avrupa’yı göçün sebeplerine karşı etkili olmaya çağırdı. Mali ve tarım politikalarıyla insanların kendi vatanlarında kalmalarının sağlanmasını isteyen Prof. Winkler, Afrika ülkelerindeki yoksulluktan oradaki kötü hükümetlerin ve yolsuzlukların sorumlu olduğunu vurguladı.
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