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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters
13.11.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Göç, ekonomi, vergi ve iklimde anlaşırlarsa ortaklık olur mu?

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Göç, ekonomi, vergi ve iklimde anlaşırlarsa ortaklık olur mu?

Avusturya’da erken genel seçimlerden bir buçuk ay sonra merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, yeni hükümeti kurmak için koalisyon görüşmelerine başladı.

HER iki partinin önemli isimlerinin bir araya geldiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kurz, koalisyon görüşmelerinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin sürecin ele alındığını söyledi. Kurz, çeşitli konu başlıklarını ele almak için her iki partiden temsilcilerin katılacağı 6 ana grubun oluşturulduğunu belirterek, söz konusu grupların yapacağı görüşmeler sonrasında elde edilecek sonuçlar doğrultusunda farklı yaklaşımlara sahip iki partinin hükümet kurup kuramayacağının belli olacağını ifade etti.

SINAVI GERÇERLERSE...
ÖVP’nin göç konusu başta olmak üzere, ekonomi ve vergi düzenlemesi gibi başlıklara ilişkin net bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayan Kurz, Yeşiller Partisi’nin ise iklim ve çevre konularına yönelik açık bir yaklaşıma sahip olduğunu dile getirdi. Kurz, seçmenlerin her iki partiyi öne çıkardıkları konulardan ötürü tercih ettiğini, görüşmeler sonucunda bu sınavı başarıp başaramayacaklarının ortaya çıkacağını kaydetti.

FARKLILIKLAR AŞILABİLİR
Yeşiller Partisi lideri Kogler de iki partinin bazı konularda birbirine yakın, bazı konularda ise farklı yaklaşımlara sahip olduğunu ancak koalisyon görüşmelerine bu durumun üstesinden gelebileceklerine olan inançla başladıklarını anlattı. Kogler, Yeşiller Partisi’nin siyasi programında iklim ve çevrenin korunması gibi önemli başlıkların yanı sıra, şeffaf bir toplum oluşturulması için yolsuzlukla mücadele, gelir seviyesi düşük insanların imkanlarını genişletmek gibi konuların da önemli yer tuttuğunu söyledi. Koalisyon görüşmeleri için oluşturulan grupların yarından itibaren çalışmalara başlayacağını aktaran Kogler, parti liderlerinin belirli aralıklarla kamuoyunu süreç hakkında bilgilendireceğini sözlerine ekledi.

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