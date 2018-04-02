Göç Bakanı’ndan ‘inancına göre’ muamele itirafı
Belçika’nın aşırı sağcı Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken’in, ülkesinin Hıristiyan sığınmacılara özel muamele yaptığını ima etmesi tartışmalara yol açtı.
HIRİSTİYAN aleminin kutladığı Paskalya Bayramı vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Francken, Belçika’nın 2015 yılından bu yana 903 Hıristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtığını duyurdu. Francken, “Suriyeli Hıristiyanlar için çaba sarf etmeyi bir görev olarak görüyorum” dedi.
Francken’ın bu mesajı ülke genelinde tepkiye yol açarken, sivil toplum örgütleri Francken’i, savaştan eşit derecede zarar gören Müslümanlar konusunda tepkisiz kalmakla suçladı.
Sığınmacılara, bulundukları zor durum, savunmasızlık ve zafiyete göre koruma sağlanması gerektiğini vurgulayan sivil toplum örgütleri, bu çerçevede dinin temel rol oynamaması gerektiğine vurgu yaptı.
BU İLK SKANDAL AÇIKLAMASI DEĞİL
Belçika Federal Göç Merkezi (Myria), iltica başvurularının şeffaf bir şekilde ele alınmadığına yönelik eleştirilere konu olmuştu. Francken ayrıca ülkesine yasa dışı yollarla gelen sığınmacıları kabul etmek istemediğini, bu kişilerin ‘geldikleri kayıklara bindirilerek geri gönderilmesi gerektiğini’ savunarak tepki çekmişti.
Başkent Brüksel’de sığınmacılara yönelik polis müdahalesini ‘temizlik operasyonu’ olarak nitelendiren Francken, özür dilemek zorunda kalmıştı.
Sudan yönetimiyle yaptığı bir anlaşmayla ülkesinde bulunan Sudan kökenli sığınmacıları tespit ederek ülkelerine geri gönderen Francken’a yönelik tepkiler artmıştı.
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