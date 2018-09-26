Gizlice komando kışlasına giren kadın, tecavüze uğradı
Almanya’da Baden Württemberg Eyaleti sınırları içinde kalan Tübingen’deki komando kışlasında 31 yaşındaki asker, 21 yaşındaki kadına tecavüz etti.
TÜBINGEN polis sözcülüğünün verdiği bilgiye göre 28 yaşındaki bir asker izinli olduğu gün tanıştığı 21 aşındaki genç bir kadını gizlice kışlaya soktu. İkili geceyi birlikte geçirdi. Sabah olduğunda odaya 31 yaşındaki başka bir asker girdi. Genç kızın yatakta uyuduğunu görünce saldırdı. Genç kadının karşı koymasına aldırmadan tecavüz etti. Polis, tecavüzün gerçekleştiği sırada 28 yaşındaki diğer askerin odada olup olmadığıyla ilgili bilgi vermedi. Ayıca kadının birlikte kışlaya girdiği asker hakkında da şikayetin bulunup bulunmadığı açıklanmadı.
Tecavüzün meydana geldiği kışlada ordunun özel birimi olan komandalar eğitim görüyor. Burada görevli komandolar özel operasyonlara katılıyor. Ağırlıklı olarak da yurt dışında Alman vatandaşlarını kurtarma operasyonlarında görev yapıyorlar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle