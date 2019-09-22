Gizli dosya korkutuyor
Almanya’da Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinin katil zanlısı Stephan Ernst’in ismi, neonazi terör örgütü NSU dosyasında 11 kez geçiyor. Ancak Hessen istihbaratının dosyaya koyduğu 120 yıl gizlilik kararı, olayların açığa kavuşmasını engelliyor.
ALMANYA’da sekizi Türk 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek oldu. Enver Şimşek, Nürnberg’te öldürüldü ama Hessen’de yaşıyordu. Halil Yozgat da Hessen’e bağlı Kassel kentinde internet kafede öldürüldü. Hessen istihbarat yetkilisi Andreas Temme de olay sırasında kafedeydi ve cinayetteki rolü aydınlatılamadı.
Kassel Valisi Walter Lübcke, 2 haziran’da evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Lübcke’nin üzerinde neonazi DNA izleri tespit edilen Stephan Ernst, önce suçunu itiraf etti ve çalıştığı iş yerine ait alana gömdüğü silahların yerini gösterdi.
Ancak daha sonra ifadesini geri çekti.
Daha önce güvenlik birimlerinin takibinde olan katil zanlısı Ernst’in, Hessen polisi ve istihbaratının radarından çıktığı belirlendi. O nedenle Hessen istibharatının ‘120 yıl gizli kalması’ kararıyla arşive kaldırdığı NSU dosyası yeniden önem kazandı.
* NSU cinayetlerinde devlet bazı şeyleri gizliyor mu?
* NSU’nun istihbarat ve polis içinde bağları mı var?
Gizli dosyanın bu soruları açıklığa kavuşturacağı ve olası yeni cinayetleri önleyebileceği gerekçesiyle acilen açılması gerekiyor.
Hessen istihbaratı ise çalışmalarını tehlikeye sokacağı gerekçesiyle dosyanın açılmasını reddediyor.
11 KEZ İSMİ GEÇİYOR
Welt am Sonntag gazetesi Hessen istihbaratının NSU dosyasının açılması için İdari Mahkeme’de dava yürütüyor. Wiesbaden İdari Mahkemesi, istihbaratın, gazetenin birçok sorusunu cevaplandırması gerektiğine karar verdi.
Sorulardan biri şu;
Stephan Ernst adı NSU dosyasında kaç yerde geçiyor?
İstihbarat bu soruya, dosyada Stephan Ernst isminin 11 kez geçtiği yanıtını verdi.
Ancak diğer sorulara açıklık getirmedi.
Ernst, 2009 raporlarında ‘çok tehlikeli ve ağır şiddet olaylarına hazır biri’ olarak sınıflandırılıyor.
2010 yılından itibaren ise istihbarat raporlarında yer almıyor.
Wiesbaden İdari Mahkemesi, NSU dosyası üzerindeki 120 yıl gizlilik kararını 30 yıla indirdi. Ancak 30 yıl dolduktan sonra yeni yasaya göre sürenin yeniden uzatılma olasılığı bulunuyor.
Gazetenin, Kassel Yüksek İdari Mahkemesi nezdinde yaptığı itiraz ise henüz sonuçlanmadı. Kassel Yüksek İdari Mahkemesi’nin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
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