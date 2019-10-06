Gıda dünyasının kalbi Köln’de atıyor

GIDA sektörünün aktörlerinin buluştuğu, alım-satım bağlantılarının kurulduğu, bilgi alışverişinin gerçekleşirildiği, beslenmeyle ilgili tüm trendlere aynası olarak bilinen fuar, iki yılda bir düzenleniyor. Tarım ekonomisi alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye sadece katılımcı firmaların sayısının çokluğu açısından değil, ziyaretçi sayısından da üst sıralarda yer alıyor. 2017 yılında 165 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı fuarın ilk günlerindeki izdiham, bu yılki ziyaretçi sayısının daha da artacağını gösteriyor.





TÜRKİYE 5. SIRADA

Fuara, İtalya’dan 925, Almanya’dan 738, Çin’den 541 ve İspanya’dan 538 firma katıldı. Türkiye 315 firmayla 5’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin organizasyonunu üstlenen İTO’un Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye olarak burada bir ‘partner’ ülke gibiyiz” dedi. Türkiye’den 257 firmanın fuarda yer aldığını belirten Avdagiç, ayrıca 58 firmanın da bireysel standlarıyla yer aldığına dikkat çekti. Avdagiç, fuarın ilk günü Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Anıl Gürtüna Kaya’yla birlikte fuara ziyaret ederek, İTO’nun katılım belgesini bizzat teslim etti ve katılımcılarla görüştü. Bu yıl 100’ncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Anuga’da, gıda sektörünün giderek büyüyen organik, vegan ve vejataryan ürünlerin, Müslüman tükeci beklentilerine yönelen helal ürünlerin tanıtımı için de özel sergi alanları yer aldı.





YENİ MARKAYLA BÜYÜK ATILIM

Almanya’daki Türk gıda üretimi ve ticaretinin önde gelen aktörlerinden Baklan Grubu, ikinci kez ‘Suntat’ adı altında katıldığı Anuga’da sadece kendi ürünlerinin sergilendiği standlarda değil, fuarın hem içinde hem de dışındaki büyük tanıtım atılımıyla yeni markasını görünür kıldı. Amaçlarının güç gösterisi değil, Avrupa’ya ve tüm dünyaya gıdada Türkiye’nin ürünlerine güven ve devamlılık mesajı vermek olduğunu belirten Başkan Mustafa Baklan şöyle konuştu: “Avrupa pazarındaki hiyerarşiyi kırmak istiyoruz. Avrupalı birçok gıda firması Türkiye’nin ürünlerini kendi markalarıyla piyasaya sürüyor. Bizse, Bunların kaynağı biziz. Pazarın talebini biz kendi markamızla karşılayabiliriz’ diyoruz. 23 yıldır Avrupa’nın çeşitli market zincirlerine ürün veriyoruz” dedi.

Baklan, çok sayıda ürünleri olduğu için fuar yönetiminden büyük bir stant yeri talebinde bulunduklarını, burada tanıtılan ürünlerin 20’den fazlasının yeni olduğunu kaydetti. Baklan Grubu’nun ürettiği, pazarladığı ve Uludağ gibi bayiliğini yürüttüğü ürünler Anuga’nın çeşitli salonlarındaki 3 büyük stantta sergileniyor.





İLK KEZ KATILDI

Türkiye’de çıkan maden suyunu işleyip dünya pazarlarına sunmayı hedefleyen Avşar Maden Suyu,fuara ilk kez katıldı. Afyonkarahisar’da dört yıl önce kurulan ve bu dönemde 20’den fazla ülkeye satış bağlantıları yapan şirket, geçen yıl Paris’teki (Sial), daha sonra da Dubai’deki (Gulfood) gıda fuarlarına katılmıştı. Sade ve aromalı maden suyu çeşitlerinlerin oluşan ürünlerini geliştiren Avşar Maden Suyu’nun standı, içecek firmalarına ayrılan salonda Türkiye bölümünde yer aldı.





ALMAN MARKETLERİNDE TÜRK KAHVALTILIKLARI

Demka Grubu, Anuga’ya iki stant olarak katıldı. Grubun kurucularından Mustafa Demirdaş, ‘Dem Dem’ markası altında ürettikleri çayla fuarın içeceklere ayrılan salonunda bir stant kurduklarını söyledi. Demka’nın başta ‘Özyörem’ olmak üzere çeşitli markalar altında ürettiği ve pazarladığı ürünleri ise daha büyük bir standda tanıtılıyor. Ürünlerini Alman market zincirlerine de verdiklerini kaydeden Demirdaş, yüzde 90’ı kahvaltılık olmak üzere 600’ün üzerinde ürün çeşidiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı.





YENİ PAZARLAR, YENİ ÜRÜNLER

İlk önce Alman pazarına süt ürünleri sunan bir şirket olarak kurulan ‘garmo AG’, son 30 yıldır, başta Gazi olmak üzere çeşitli markalar altında Türk ürünleriyle tanınıyor. 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketin Genel Müdürü Kahraman Erdin, yeni ürünleri ‘ızgara peynir’in kış ve organik versiyonlarıyla başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. Son yıllarda Avrupa’ya göçen Arap kökenli göçmenlerin gıda ihtiyaçlarını ağırlıkla Türk marketlerinden karşıladıklarına dikkat çeken Erdin, Arap damak tadına uygun çeşitli ürünleri ‘Alsuhul’ markası altında piyasaya sürdüklerini sözlerine ekledi.





ÜÇ KUŞAK BİRLİKTE

Türk pastırmasını Avrupa’ya tanıtan Almanya merkezli gıda ürecilerinin başında gelen Öz Kayseri’nin fuarın dünyanın her yerinden et ürünlerine ayrılan ‘Anuga Meat’ salonundaki standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Öz Kayseri, İspanya, İtalya ve Arjantin gibi et mamulleri alanında güçlü ülkelerden dünya çapındaki markalara komşu 100 metrekare alanı kapsayan standında ürünlerini tanıtıyor. Öz Kayseri’nin kurucusu Hilmi Selçuk, uluslararası gıda standartlarına uygun olmasına özen gösterdikleri ürünlerin sürekli geliştirip, sektöründe lider markalar arasında kalmayı hedeflediklerini söyledi. İşkembe çorbası gibi klasik Türk ürünlerini Almanlara da sevdirmeyi başardıklarını vurguladı. Öz Kayseri firması, Anuga’da Hilmi Selçuk, kızı Serhan Öztürk, oğlu Orhan Selçuk, torunları Sergen ve Simten Ertürk ile Timur Selçuk ve çok sayıda çalışanıyla temsil edildi.





DÖNERİN YANINDA ORGANİK AYRAN

Haydi, aslında Almanya pazarına hitap etmek üzere çeşitli Alman süt üreticilerinin birleşmesiyle yaklaşık 70 yıl önce kurulan BMI’nin (Bavyera Süt Sanayi) günümüzde en fazla satılan ürünlerinin markası haline geldi. Fuar boyunca ziyaretçilere 20 yıldır üretilen Haydi ayran ve yoğurtlarıyla ilgili bilgi veren BMI Etnik Pazar Satış Direktörü Hakan Elmalı, özellikle yeni ürünleri ‘organik ayran’ ile uzun ömürlü ‘UHT Ayran’ın ilgi gördüğünü söyledi. Piyasadaki ilk ve tek ‘organik ayran’ı piyasaya sürdüklerini hatırlatan Elmalı, ”Döner büfeleri aracılığıyla organik ayran tüketiminin hızla arttığını görüyoruz. Avrupa ülkelerindeki dönerciler sadece Türklere değil, sağlıklı beslenmeye özen gösteren Avrupalı tüketicilere de hitap ediyor.





1-2 DAKİKADA HAZIR YEMEKLER

Türkiye’den başta Yayla olmak üzere çeşitli markalar altındaki ürünleriyle fuara katılan Yayla Argo, hazır yemek alanındaki yenilikleriyle öne çıktı. Yayla Argo’nun fuarın en büyük salonlarından birinde kurulan Türkiye bölümündeki standını ziyaret edenler, 2 dakikada hazırlanan çorba ve bulgur pilavı ya da 1 dakikada hazırlanan makarna çeşitleriyle, paketi açılır açılmaz yenmeye hazır pilaki çeşitlerin deneme şansı buldular. Türkiye’deki ürettikleri yenilikçi ürünleri Avrupa insanına tattırmayı hedeflediklerini belirten Yayla Agro Genel Müdürü Erkan Türkoğlu, yeni markaları Legurme ürünleriyle Almanya pazarındaki atılımı sürdüreceklerini açıkladı. Yayla Argo’nun Dış Ticaret Uzmarı Mehmet Ünlüyurt ise dünyanın 65 ülkesine ihracat yaptıklarını belirtti.





‘ALMANLARA SAHLEP İÇİRECEĞİZ’

Anuga gıda fuarı, Almanya’da kurulmuş olan tanınmış Türk gıda üretim ve ticaret şirketlerinden Yayla’nın da birçok yeni ürününün tanıtıldığı bir platform oldu. Önceki yıllarda Türkiye’nin sucuğunun Avrupa’nın büyük gıda mağazalarının raflarında yer ve böylece Avrupalıların sofralarında da yer almasını sağladıklarını vurgulayan Yayla Satış Direktörü Batu Babacan, tamamen Türk standartlarıyla gerçekleştirdikleri sucuk üretiminin yüzde 70’inin Almanlar tarafından tüketildiğini vurguladı. Şimdi de Almanya içecek pazarına Türkiye’nin geleneksel içeceklerinden sahlebi sürmeye başladıklarını vurguladı. Yayla’nın fuarda tanıttığı yeni ürünleri arasında vegan tüketime uygun falafel ve çiğ köfteyle köy ayranı, köy kaymağı, köy tulumu, atıştırmalık kategorisindeki ‘sucuk snack’, çocuklara yönelik ‘Mini Krem’ dikkat çekiyor. Yayla’nın sahibi Zekeriya Yasemin ile grubun yöneticilerinden Kutlay Yasemin, Genel Müdür Ethem Çolakoğlu ve Batu Babacan, Almanya pazarına sağlıklı bir içecek alternatifi olarak sundukları sahlebin ileride Alman marketlerinde de satılmasını hedefliyorlar.





İKİ STANDLA KATILDILAR

Türkiye’nin en büyük gıda ihracatçılarından Sera Grubu, Anuga’ya bünyesindeki şirketlerden Korhan ve Olay için açtığı iki ayrı standla katıldı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa‘ya Türkiye’den iş gücü göçü sonucu ortaya çıkan Türkiye kökenli toplumun beslenme ihtiyaçlarına yönelik atılımlarla büyüyen Sera’nın standlarında baharattan, reçele, kuru yemiş ve meyveden konserveye yüzlerce ürün çeşidinden örnekler sergilendi. Kendi markalarının yanı sıra, çeşitli gıda zircirlerine de üretim yapan Sera Grubu, fuarda Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Köserecep ve Yönetim Kurulu üyesi oğlu Orhan Köserecep tarafından temsil edildi.