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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
06.02.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Germania mağdurlarına SunExpress’ten destek

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Germania mağdurlarına SunExpress’ten destek

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, iflas başvurusunda bulunan Almanya merkezli Germania Hava Yolları’nın yolcularını sabit fiyat avantajıyla taşıyor.

ANADOLU’dan Avrupa’ya direkt ve tarifeli seferlerle hizmet veren SunExpress, Almanya merkezli hava yolu şirketi Germania’nın iflas başvurusunda bulunması üzerine, firmanın Türkiye’de tatil yapan müşterilerine indirimli taşıma hizmeti vermeye başladı. Germania yolcularına, 98.99 Euro olarak sabitlenen fiyat üzerinden biletlerini kendi seyahat acenteleri aracılığıyla SunExpress uçuşlarıyla değiştirebilme imkanı sunulurken, dönüş biletlerini henüz almamış yolcular da yine rezervasyon yaptırabilecek.
SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, kuruldukları günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynadıklarını söyledi. Özellikle Türk pazarı için güvenilir bir uçuş ortağı olduklarını belirten Glade, “Türkiye’ye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Mevcut durumdan etkilenen yolculara merkezimiz Antalya’dan ve aktarma merkezimiz İzmir’den istikrarlı fiyatlarla ve müşteri desteğimizle seyahatlerini gerçekleştirme imkânı ve kapasite artışı sunuyoruz” dedi.

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