Germania Hava Yolları iflasını verdi
Germania Hava Yolları, gece yarısı saat 02.00’de iflasını verdi. Sabah uçağına bilet alan yolcular ise havaalanlarında kaldı. Şirket, çalışanlarının da ocak ayı maaşlarını ödeyememişti.
1986’da kurulan ve filosunda 37 uçağı olan Germania Hava Yolları dün gece yarısı iflasını verdi. Yılda 4 milyondan fazla yolcu taşıyan şirketin internet sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Germania Hava Yolları’ndan bilet satın alanlar yürürlükteki yasalara göre bir hak talep edemezler. Çok üzgünüz. Tatil için rezervasyon yapanlar rezervasyon yaptıkları organizatörle iletişime geçsin.”
Germania CEO'su Karsten Balke ise yaptığı açıklamada, “Maalesef kısa sürede ihtiyacımız olana mali kaynağı yaratamadık. İflastan başka karar veremediğimiz için çok üzgünüz. Özellikle de çalışanlarımızın bu durumdan etkilenmesi bizi daha da üzdü. Yolcularımızın planladığı gibi uçamayacakları için de onlardan özür diliyorum” dedi. Bin 150 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon Euro ciro yapmıştı.
TÜRKİYE’YE YOLCU TAŞIYORDU
Germania, Türkiye’nin 15 havalimanından Almanya ve İsviçre’ye 32 uçuş bağlantısı sunuyordu. Geçen yıl Türkiye’deki uçuş noktalarını da artırmıştı. Almanya ve İsviçre’den Türkiye’ye uçan Germania uçakları, Bremen, Düsseldorf, Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Friedrichshafen, Münih, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Rostock-Laage, Erfurt-Weimar, Dresden ve Zürih’ten Türkiye’nin birçok havalimanına yolcu taşıyordu. Avrupa’da 60 havaalanıyla bağlantısı olan Germania, 18 noktadan ise direkt hizmet veriyordu. 2017’de Almanya’nın en büyük ikinci havayolları olan Air Berlin, 2018’de de Small Planet Airlines iflası vermişti. Böylece iki yıl içinde Almanya’da üç havayolları şirketi iflas vermiş oldu.
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