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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Reuters
05.02.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Germania Hava Yolları iflasını verdi

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Germania Hava Yolları iflasını verdi

Germania Hava Yolları, gece yarısı saat 02.00’de iflasını verdi. Sabah uçağına bilet alan yolcular ise havaalanlarında kaldı. Şirket, çalışanlarının da ocak ayı maaşlarını ödeyememişti.

1986’da kurulan ve filosunda 37 uçağı olan Germania Hava Yolları dün gece yarısı iflasını verdi. Yılda 4 milyondan fazla yolcu taşıyan şirketin internet sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Germania Hava Yolları’ndan bilet satın alanlar yürürlükteki yasalara göre bir hak talep edemezler. Çok üzgünüz. Tatil için rezervasyon yapanlar rezervasyon yaptıkları organizatörle iletişime geçsin.”
Germania CEO'su Karsten Balke ise yaptığı açıklamada, “Maalesef kısa sürede ihtiyacımız olana mali kaynağı yaratamadık. İflastan başka karar veremediğimiz için çok üzgünüz. Özellikle de çalışanlarımızın bu durumdan etkilenmesi bizi daha da üzdü. Yolcularımızın planladığı gibi uçamayacakları için de onlardan özür diliyorum” dedi. Bin 150 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon Euro ciro yapmıştı.

TÜRKİYE’YE YOLCU TAŞIYORDU
Germania, Türkiye’nin 15 havalimanından Almanya ve İsviçre’ye 32 uçuş bağlantısı sunuyordu. Geçen yıl Türkiye’deki uçuş noktalarını da artırmıştı. Almanya ve İsviçre’den Türkiye’ye uçan Germania uçakları, Bremen, Düsseldorf, Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Friedrichshafen, Münih, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Rostock-Laage, Erfurt-Weimar, Dresden ve Zürih’ten Türkiye’nin birçok havalimanına yolcu taşıyordu. Avrupa’da 60 havaalanıyla bağlantısı olan Germania, 18 noktadan ise direkt hizmet veriyordu. 2017’de Almanya’nın en büyük ikinci havayolları olan Air Berlin, 2018’de de Small Planet Airlines iflası vermişti. Böylece iki yıl içinde Almanya’da üç havayolları şirketi iflas vermiş oldu.

 

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