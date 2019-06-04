'Geri dönmek istiyorum'
Bundesliga'da küme düşen Stuttgart'ın golcüsü Mario Gomez'in Beşiktaş'a geri dönmek istediğini belirtildi.
Beşiktaş'ın transfer listesine sürpriz bir isim dahil oldu. Bundesliga'da küme düşen Stuttgart ile yollarını ayırmayı planlayan Mario Gomez, Beşiktaş'a dönmek istiyor.
BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Mario Gomez, Beşiktaş'a geri dönmek için siyah-beyazlı yöneticilere haber gönderdi.
ABDULLAH AVCI SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Alman golcünün transferine sıcak baktığı ve transferine onay verebileceği belirtildi.
Beşiktaş ile 2015-2016 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda 41 maçta 28 gol attı ve 6 asist yaptı.
Süper Lig'in ardından kariyerini sırasıyla Fiorentina, Wolfsburg ve Stuttgart'ta sürdüren Gomez, bu sezon 34 maçta oynadı ve 8 gol kaydetti.
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