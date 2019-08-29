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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAvrupa Gergedan otomobili hurdaya çevirdi: Eğitmen canın zor kurtardı
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Avrupa
DHA
29.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Gergedan otomobili hurdaya çevirdi: Eğitmen canın zor kurtardı

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Gergedan otomobili hurdaya çevirdi: Eğitmen canın zor kurtardı

Almanya’da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak aracı hurdaya çevirdi. Kadın eğitmen, gergedanın defalarce takla attırdığı otomobilden sürünerek kaçabildi.

ALMANYA’nın Hamburg ve Hannover kentleri arasındaki Hodenhagen bölgesinde yer alan Serengeti Park adlı hayvanat bahçesi ve eğlence parkında henüz tam olarak neye sinirlendiği bilinmeyen bir gergedan, eğitmenin otomobiline saldırdı.
Ziyaretçilerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde gergedan, boynuzu ile otomobile vurup defalarca takla attırıyor.

Gergedan otomobili hurdaya çevirdi: Eğitmen canın zor kurtardı

SÜRÜNEREK KAÇTI
Yerel medyadaki haberlere göre, kadın eğitmen o sırada otomobilin içerisindeydi. Gergedan saldırısında bir süre duraklamasını fırsat bilen kadın eğitmenin, otomobilin içinden sürünerek çıktığı ve kaçtığı bildirildi.
Hayvanat bahçesinden gergedanın otomobile saldırma nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

Gergedan otomobili hurdaya çevirdi: Eğitmen canın zor kurtardı

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