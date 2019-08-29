Gergedan otomobili hurdaya çevirdi: Eğitmen canın zor kurtardı
Almanya’da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak aracı hurdaya çevirdi. Kadın eğitmen, gergedanın defalarce takla attırdığı otomobilden sürünerek kaçabildi.
ALMANYA’nın Hamburg ve Hannover kentleri arasındaki Hodenhagen bölgesinde yer alan Serengeti Park adlı hayvanat bahçesi ve eğlence parkında henüz tam olarak neye sinirlendiği bilinmeyen bir gergedan, eğitmenin otomobiline saldırdı.
Ziyaretçilerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde gergedan, boynuzu ile otomobile vurup defalarca takla attırıyor.
SÜRÜNEREK KAÇTI
Yerel medyadaki haberlere göre, kadın eğitmen o sırada otomobilin içerisindeydi. Gergedan saldırısında bir süre duraklamasını fırsat bilen kadın eğitmenin, otomobilin içinden sürünerek çıktığı ve kaçtığı bildirildi.
Hayvanat bahçesinden gergedanın otomobile saldırma nedenine dair bir açıklama yapılmadı.
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