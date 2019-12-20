Genelev patronundan özel kredi almış!

GAZETE, bu iddialarını Ateş ve Şimşek’in aralarındaki e-posta yazışmalarına dayandırdı. Yazışmalarda, Seyran Ateş’in ayda 5 bin Euro’luk taksitleri düzenli ödemesi durumunda faiz alınmayacağı ibaresinin yer aldığı, ayrıca sözleşmenin altında da Ateş’in imzasının bulunduğu kaydedildi. Süddeutsche Zeitung, Ateş’in ‘Artemis’ üzerine bir film yapılmasını önerdiğine ve kredi sözleşmesinin de aynı gün yapıldığına dikkati çekti.

Bu iddiaların Alman basınında geniş yer alması üzerine Seyran Ateş konuşan Seyran Ateş, Tagesspiegel gazetesine genelev patronu Hakkı Şimşek’ten kredi aldığını doğruladı. Ancak Focus’a yaptığı açıklamada ‘ticari ilişkileri’ reddetti.

Genelevlerine eleştirel bakan Seyran Ateş’in, ‘Avrupa’nın en büyük genelevi ve erkekler için 6 yıldızlı cennet’ olarak nitelenen ‘Artemis’ hakkında olumlu konuşmaları daha önce de dikkati çekmişti. Ateş, daha önce de Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin muhabirine, Artemis’i tanıdığını, burada çalışan kadınlarla görüştüğünü, burasını temiz ve adil olarak tanımladığını söylemişti. Kadın hakları savunucusu olarak tanınan Seyran Ateş, ‘Emma’ dergisinin genelevlerine karşı yaptığı, genelevlerin sisteminin arzuları kamçıladığı, kadın ve erkeklerin onurunu zedelediğini belirttiği çağrıda imzası bulunuyor.