Genel kurula katılamadı! Yüzde 95.6 oy aldı
Yabancı ve İslam karşıtı AfD’nin eski lideri Frauke Petry, Blaue Partisi’nin Saksonya Eyalet Parlamentosu seçimlerinde liste başı adayı oldu. Grimma kentinde yapılan genel kurulda Petry, oyların yüzde 95.6’sını aldı. Hamile olduğu için genel kurula katılamayan Petry, altıncı çocuğunu dünyaya getirecek.
EYLÜL 2017 Federal Meclis seçimlerinde AfD listesinden milletvekili seçilen Petry, seçimlerden hemen sonra istifa etti. Mecliste bağımsız olarak çalışan Petry, beş yıldır da Saksonya Eyalet Parlamentosu üyeliğini sürdürüyor. AfD’den ayrıldıktan sonra Blaue Partisi’ni kuran Petry, ilk evliliğini protestan bir papazla yaptı.
İlk evliliğinden dört çocuğu olan 43 yaşındaki Petry, ikinci eşini ise AfD’de politika yaptığı sırada tanıdı. İkinci evliliğinden bir çocuğu olan Petry, haziran ayında doğum yapması bekleniyor. Saksonya Eyalet parlamento’sunun seçimleri 1 Eylül’de yapılacak.
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