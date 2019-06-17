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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
GÜRSEL KÖKSAL
17.06.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Genco Erkal, ‘Merhaba’ ile ünlü isimleri Almanya’da buluşturdu

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Genco Erkal, ‘Merhaba’ ile ünlü isimleri Almanya’da buluşturdu

Türk tiyatrosunun yaşayan devlerinden Genco Erkal, yeni oyunu ‘Merhaba’da “Benim yazarlarım“ dediği Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Can Yücel, Berthold Brecht ve William Shakespeare‘i aynı sahnede buluşturdu. Bugüne kadar Almanya’da hep kapalı gişe oynayan Erkal’ı izleyenlerin sayısı, İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylarının TV’deki açık oturumuyla aynı saate denk gelmesi nedeniyle beklenenin altında kaldı.

TEK kişilik oyunların ustası Genco Erkal, 60 yıllık sanat hayatı boyunca sahnede eserlerini yaşattığı büyük yazar ve şairleri bu kez tek bir oyunda bir araya getirdi. 

Genco Erkal, ‘Merhaba’ ile ünlü isimleri Almanya’da buluşturdu

Hem yönetip, hem de oynadığı tek kişilik yeni oyunu ‘Merhaba’nın Avrupa prömiyeri, Almanya’nın Offenbach kentindeki Capitol Tiyatro’da gerçekleşti. Erkal oyununda “Benim yazarlarım“ dediği Nazım Hikmet, Can Yücel, Aziz Nesin, Berthold Brecht ve William Shakespeare‘nin eserlerinden çeşitli bölümleri sahneledi. Erkal‘ın piyano ve basklarnetle Arif Erkin, Selim Atakan ve Kurt Weil‘ın bestelerini seslendiren iki genç müzisyen eşliğindeki performasına, izleyicilerin coşkulu alkışları eşlik etti.

AÇIK OTURUM İZLEYİCİ SAYISINI ETKİLEDİ
Oyundan sonra hayranlarıyla birlikte olan, sohbet edip fotoğraf çektiren 81 yaşındaki sanatçı, kendi sesinden Nazım Hikmet şiirlerini içeren ‘Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni’yi de imzaladı.

Genco Erkal, ‘Merhaba’ ile ünlü isimleri Almanya’da buluşturdu

Çuval dergisinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen program, Frankfurt ve Offenbach çevresindeki çok sayıda kurumun desteğiyle gerçekleşti. Toplam seyirci kapasitesi 800 kişi olan Capitol Tiyatro’daki program,
İstanbul‘da yenilenecek olan seçimlerin adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki canlı açık oturumla aynı saate denk gelmesinden dolayı beklenenin altında kaldı.

Genco Erkal, ‘Merhaba’ ile ünlü isimleri Almanya’da buluşturdu

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