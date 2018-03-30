‘Gençler kültürlerini korusun istiyoruz’

Gençlik ve Spor ile Dışişleri Bakanlıkları ve YTB tarafından yurt dışında yaşayan Türk gençlerine yönelik ‘Kimlik ve Kültür’ temalı ‘Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı’ Antalya’da devam ediyor. Kampta düzenlenen seminerde YTB Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gençlerin sorularını yanıtladı.

Yurt dışında yaşayan, özellikle üniversite okuyan 20-25 yaşındaki gençlerin kampta bir hafta birlikte zaman geçirdiklerini belirten Köse, kamp süresince gençlerin kendi kültürlerini, memleketlerini, toplumu tanımaları noktasında çalışma, seminer ve eğitim programları düzenlediklerini anlattı.





TÜRKİYE’DE STAJ İMKANI

Türkiye’nin yurt dışında 6.5 milyon vatandaşı olduğunu ifade eden Köse, şunları söyledi: “Bu insanların yaklaşık 1.5-2 milyonu genç kuşak. Bu genç kuşağın yüzde 95’i de orada doğma büyüme. Bunların ana vatanlarını, dillerini, kültürlerini öğrenmeleri için de benzer kültürel hareket ve programları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak ilgili kurumlarla yürütüyoruz. Önümüzeki dönemde farklı kamp programları da yapacağız. Hali hazırda yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye’deki kamu kurumlarında staj yapmaları için program yürütüyoruz. Gençler staj programıyla hem mesleki tecrübelerini geliştiriyor hem de Türkiye’yi daha iyi tanıyor. Türkiye olarak yurt dışındaki gençlere yönelik diaspora politikalarımızın temel ayaklarından birisi, oradakilerin ana vatanına aidiyetini, ilişkisini devam ettirmeleri, kültürlerini korumaları.”

KAMPLARIN SAYISI ARTIRILMALI

AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Türkiye’deki bu kampların sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Bu kamplarda Avrupa’nın her yerinden gelen gençlerin birbirleriyle kaynaştığını belirten Yeneroğlu, “Eğitim faaliyetleriyle kendi tarihlerine, kendi kültürel miraslarına, kendi zenginlikleriyle ilgili bilinçleniyorlar. Bu bilinçle Avrupa’da Türk toplumu içinde öncülük, önderlik yapacak, oradaki Türk toplumunun varlığını, geleceğini koruyacak faaliyetlerde bu gençlerimizin aktif olmasını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.





ÖNCE ERKEKLERE BULUŞTU

Çeşitli ülkelerde yaşayan Türk gençlerinin kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinliğin ilk dönemine, Almanya, Avusturya, Belçika, Lübnan, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Kanada, Lüksemburg ve ABD’de yaşayan 18-25 yaşındaki erkekler katıldı.

Toplam 360 gencin iştirak ettiği kampın kızlar etabının da yapılacağı belirtilirken, gençlerin hem kültürleri tanıması hem de birbirleriyle kaynaşması amaçlanıyor.

Dağcılık, bisiklet, futbol, okçuluk gibi spor aktiviteleri ve halk oyunlarıyla günü dolu dolu geçiren gençlik kampı, 24 Mart-8 Nisan’ı kapsıyor.