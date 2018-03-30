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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
30.03.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

‘Gençler kültürlerini korusun istiyoruz’

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‘Gençler kültürlerini korusun istiyoruz’

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Mehmet Köse, Türkiye olarak yurt dışındaki gençlere yönelik diaspora politikalarının temel ayaklarından birisinin, oradakilerin ana vatanına aidiyetini, ilişkisini devam ettirmeleri, kültürlerini korumaları olduğunu bildirdi.

Gençlik ve Spor ile Dışişleri Bakanlıkları ve YTB tarafından yurt dışında yaşayan Türk gençlerine yönelik ‘Kimlik ve Kültür’ temalı ‘Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı’ Antalya’da devam ediyor. Kampta düzenlenen seminerde YTB Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gençlerin sorularını yanıtladı.
Yurt dışında yaşayan, özellikle üniversite okuyan 20-25 yaşındaki gençlerin kampta bir hafta birlikte zaman geçirdiklerini belirten Köse, kamp süresince gençlerin kendi kültürlerini, memleketlerini, toplumu tanımaları noktasında çalışma, seminer ve eğitim programları düzenlediklerini anlattı.

‘Gençler kültürlerini korusun istiyoruz’

TÜRKİYE’DE STAJ İMKANI
Türkiye’nin yurt dışında 6.5 milyon vatandaşı olduğunu ifade eden Köse, şunları söyledi: “Bu insanların yaklaşık 1.5-2 milyonu genç kuşak. Bu genç kuşağın yüzde 95’i de orada doğma büyüme. Bunların ana vatanlarını, dillerini, kültürlerini öğrenmeleri için de benzer kültürel hareket ve programları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak ilgili kurumlarla yürütüyoruz. Önümüzeki dönemde farklı kamp programları da yapacağız. Hali hazırda yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye’deki kamu kurumlarında staj yapmaları için program yürütüyoruz. Gençler staj programıyla hem mesleki tecrübelerini geliştiriyor hem de Türkiye’yi daha iyi tanıyor. Türkiye olarak yurt dışındaki gençlere yönelik diaspora politikalarımızın temel ayaklarından birisi, oradakilerin ana vatanına aidiyetini, ilişkisini devam ettirmeleri, kültürlerini korumaları.”

KAMPLARIN SAYISI ARTIRILMALI
AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Türkiye’deki bu kampların sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Bu kamplarda Avrupa’nın her yerinden gelen gençlerin birbirleriyle kaynaştığını belirten Yeneroğlu, “Eğitim faaliyetleriyle kendi tarihlerine, kendi kültürel miraslarına, kendi zenginlikleriyle ilgili bilinçleniyorlar. Bu bilinçle Avrupa’da Türk toplumu içinde öncülük, önderlik yapacak, oradaki Türk toplumunun varlığını, geleceğini koruyacak faaliyetlerde bu gençlerimizin aktif olmasını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

‘Gençler kültürlerini korusun istiyoruz’

ÖNCE ERKEKLERE BULUŞTU
Çeşitli ülkelerde yaşayan Türk gençlerinin kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinliğin ilk dönemine, Almanya, Avusturya, Belçika, Lübnan, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Kanada, Lüksemburg ve ABD’de yaşayan 18-25 yaşındaki erkekler katıldı.
Toplam 360 gencin iştirak ettiği kampın kızlar etabının da yapılacağı belirtilirken, gençlerin hem kültürleri tanıması hem de birbirleriyle kaynaşması amaçlanıyor.
Dağcılık, bisiklet, futbol, okçuluk gibi spor aktiviteleri ve halk oyunlarıyla günü dolu dolu geçiren gençlik kampı, 24 Mart-8 Nisan’ı kapsıyor.

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