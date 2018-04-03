Genç Milliler sonunu getiremedi
Albert Schweitzer Basketbol Turnuvası’nın 3’üncü gününde ev sahibi Almanya ile karşılaşan U18 Milli Takımımız, nefes kesen mücadeleyi son dakikalarda yaptığı hatalarla kaybetti.
ALMANYA’nın Mannheim ve Viernheim şehirlerinde düzenlenen 29. Albert Schweitzer Basketbol Turnuvası’nda mücadele eden Genç Milli Basketbol Takımımız, üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı. Turnuvanın ilk maçında Japonya’yı yenen, ikinci gün Arjantin’e yenilen Ay-Yıldızlı ekibimiz, ev sahibi Almanya karşısında nefes kesen bir mücadele sergiledi. 16-16 sona eren ilk çeyreğin ardından devre 31-28 Almanya lehine kapandı. Üçüncü çeyrek ise 57-53 milli takımımızın üstünlüğü ile tamamlandı. Türk taraftarların muhteşem desteği altında son 7 dakikaya 62-56 önde giren Millilerimiz, 3 dakika içinde yaptığı akıl almaz top kayıpları neticesinde Almanya’nın 10-0’lık serisi ile 62-66 geri düştü.
SON İKİ HÜCUMDAN BOŞ DÖNDÜK
Bitime 47,6 saniye kala skoru 70-70 yapan gençlerimiz, üst üste iki hücumdan boş dönünce karşılaşmayı 70-74 kaybetti.
Ay-Yıldızlı ekibimizde Eray Akyüz 15 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Mert Konuk 12 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, Mert Akay 11 sayı, 2 ribaunt, Sadık Emir Kabaca 8 sayı, 10 ribaunt, 1 asistle oynarken, diğer sayılar Kamer Muhammed Bayraktar (6), Hakan Sayılı (5), Tarık Sezgün (4), Eray Aydoğan (4), Alperen Demir (3) ve Adem Bayrak (2)’tan geldi.
DİĞER SONUÇLAR
Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şöyle: A Grubu: Japonya-Avustralya: 56-85, İsrail-Arjantin: 106-83. B Grubu: Fransa-Mısır: 87-61, Rusya-Çin: 97-71, ABD-İtalya: 71-104.
Bu sonuçlara göre A Grubu’nda üç maçta 3’er galibiyet alan Avustralya birinci, Almanya ikinci sırada yer alırken, birer galibiyet alan İsrail üçüncü, Türkiye dördüncü, Arjantin beşinci, üç maçını da kaybeden Japonya ise 6. sırada bulunuyor.
B Grubu’nda da üçte 3 yapan İtalya 1’inci, Rusya 2’nci, iki galibiyeti bulunan Fransa 3’üncü, bir galibiyeti bulunan ABD 4’üncü, galibiyeti bulunmayan takımlardan Çin 5’inci, Mısır ise 6’ncı sırada yer alıyor.
U18 Genç Milli Takımımız, turnuvadaki 4. maçında bugün (4 Nisan Çarşamba), saat 15:30’da Herzogenried GBG Halle’de İsrail ile karşılaşacak.
Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan da genç millileri destekledi.
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