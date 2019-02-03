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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAvrupa HaberleriGenç gurbetçiden Schalke 04'e 3 yıllık imza
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Fotoğraflar: Facebook
03.02.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Genç gurbetçiden Schalke 04'e 3 yıllık imza

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Genç gurbetçiden Schalke 04'e 3 yıllık imza

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'yu 2022'ye kadar renklerine bağladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04’ün 18 yaşındaki Ahmed Kutucu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi. Açıklamada, Schalke 04’ün altyapısında yetişen Ahmed’in bu sezon 4 maçta forma giydiği ve bir gol attığı bilgisi paylaşıldı.

Schalke 04’ün teknik direktörü Domenico Tedesco, Ahmed’in profesyonel alanda başarı için hem büyük sportif potansiyele hem de iradeye sahip olduğunu belirterek, “Bu yolda bizim desteğimizi alacak” ifadesini kullandı.

Mavi-beyazlı kulübün menajeri Christian Heidel de Ahmed Kutucu’nun gösterdiği performansla buraya gelmeyi hak ettiğini kaydetti.

Ahmed Kutucu, Türkiye 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarının maçlarında üçer kez forma giydi.

Genç gurbetçiden Schalke 04e 3 yıllık imza

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