Genç futbolcunun kalbi antrenmanda durdu
Almanya’nın Langenfeld kentinde TuSpo Richrath kulübünde futbol oynayan 17 yaşındaki Batuhan Özalp’ın kalbi, sahadaki antrenmanda durdu. Doktorlar iki saat uğraştı ama kurtaramadı.
BATUHAN Özalp daha 17 yaşında, hayat dolu bir gençti. 5 yaşında futbol oynamaya başlamıştı. Leverkusen takımında oynama şansı yüksekti. Ancak dört yıl önce göğsünde hissettiği ağrılar üzerine doktora giden Türk gencinin kalbinde iltihap olduğu teşhisi konuldu. Bir grip salgınından kalmıştı.
Batuhan ilaç tedavisiyle normal yaşamını sürdürüyordu. Düsseldorf civarındaki Langenfeld’te TuSpor Richrath takımında çok sevdiği futbolu devam ettiriyordu. Antreman yaparken birden eğildi. Arkadaşları şaka yapıyor sandı. Ancak şaka değildi. Önce dizleri üstüne düşen Batuhan, sonra yere yığıldı. Doktorlar iki saat boyunca Batuhan’ı tekrar hayata döndürmek için mücadele etti. Kalp masajı yaptılar ama Batuhan’ın duran kalbi bir daha atmadı.
TÜRKİYE’DE TOPRAĞA VERDİLER
Özalp ailesi Batuhan’ın ölümüyle sarsıldı. Aileye başsağlığı mesajları yağıyor. Takım arkadaşları ise Batuhan formasıyla maça çıktı. Aile için bir de bağış kampanyası açıldı. Oğlunun genç yaşta ölümüyle sarsılan baba Özcan Özalp, Batuhan’ın neşeli, hayatı seven birisi olduğunu söyledi. Batuhan, Türkiye’de toprağa verildi.
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