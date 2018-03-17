Geleceğin basketbol yıldızları Almanya’da sahne alıyor

31 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında yapılacak turnuvanın tanıtımı için Mannheim’da bir basın toplantısı düzenlendi. Alman Basketbol Federasyonu Basın Sözcüsü Christoph Büker’in sunumunu yaptığı toplantıya, Viernheim Belediye Başkanı Matthias Baaß, Mannheim Belediye Başkanı adına Belediye Spor Dairesi’nden Uwe Kaliske, Alman Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Stefan Raid ve Alman U18 Basketbol Milli Takımı Antrenörü Alan İbrahimagic katıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK MAÇI JAPONYA İLE

5 kıtadan 12 takımın katıldığı turnuva, 31 Mart’ta grup maçlarıyla başlayacak. A Grubu’nda Türkiye, Avustralya, İsrail, Almanya, Arjantin ve Japonya mücadele ederken, B Grubu’nda ise Mısır, Çin, ABD, Fransa, İtalya ve Rusya karşı karşıya gelecek. A Grubu maçları Mannheim’da Herzogenried GBG Halle’de oynanırken, B Grubu maçları ise Viernheim Waldsporthalle’de yapılacak. A Genç Milli Takımımız ilk maçında, 31 Mart Cumartesi saat 14:00’te Japonya ile karşılaşacak. Grup maçları biletleri salon gişelerinde büyükler 15 Euro, indirimli biletler 8 Euro’dan satılacak. Ön satışta ise büyükler 13 indirimli biletler 6 Euro’dan satılacak. Biletlerini önceden almak isteyenler www.basketball-bund.de/tickets internet adresine başvurabilirler.



Basın toplantısına Alman Basketbol Federasyonu Basın Sözcüsü Christoph Büker, Viernheim Belediye Başkanı Matthias Baaß, Mannheim Belediyesi Spor Dairesi’nden Uwe Kaliske, Alman Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Stefan Raid ve Alman A Genç Basketbol Takımı Antrenörü Alan İbrahimagic katıldı (soldan sağa),