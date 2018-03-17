Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>Geleceğin basketbol yıldızları Almanya’da sahne alıyor

Geleceğin basketbol yıldızları Almanya’da sahne alıyor

Halil HOŞSÖZ / MANNHEIM
17.03.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Mannheim kentinde 60 yıl önce başlayan bir gelenekle iki yılda bir düzenlenen, A Genç (U18) basketbol milli takımlarının katıldığı Albert Schweitzer Basketbol Turnuvası başlıyor. 29’uncusu düzenlenen turnuvaya 5 kıtadan 12 ülke takımı katılıyor,

31 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında yapılacak turnuvanın tanıtımı için Mannheim’da bir basın toplantısı düzenlendi. Alman Basketbol Federasyonu Basın Sözcüsü Christoph Büker’in sunumunu yaptığı toplantıya, Viernheim Belediye Başkanı Matthias Baaß, Mannheim Belediye Başkanı adına Belediye Spor Dairesi’nden Uwe Kaliske, Alman Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Stefan Raid ve Alman U18 Basketbol Milli Takımı Antrenörü Alan İbrahimagic katıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK MAÇI JAPONYA İLE
5 kıtadan 12 takımın katıldığı turnuva, 31 Mart’ta grup maçlarıyla başlayacak. A Grubu’nda Türkiye, Avustralya, İsrail, Almanya, Arjantin ve Japonya mücadele ederken, B Grubu’nda ise Mısır, Çin, ABD, Fransa, İtalya ve Rusya karşı karşıya gelecek. A Grubu maçları Mannheim’da Herzogenried GBG Halle’de oynanırken, B Grubu maçları ise Viernheim Waldsporthalle’de yapılacak. A Genç Milli Takımımız ilk maçında, 31 Mart Cumartesi saat 14:00’te Japonya ile karşılaşacak. Grup maçları biletleri salon gişelerinde büyükler 15 Euro, indirimli biletler 8 Euro’dan satılacak. Ön satışta ise büyükler 13 indirimli biletler 6 Euro’dan satılacak. Biletlerini önceden almak isteyenler www.basketball-bund.de/tickets internet adresine başvurabilirler.

Geleceğin basketbol yıldızları Almanya’da sahne alıyor
Basın toplantısına Alman Basketbol Federasyonu Basın Sözcüsü Christoph Büker, Viernheim Belediye Başkanı Matthias Baaß, Mannheim Belediyesi Spor Dairesi’nden Uwe Kaliske, Alman Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Stefan Raid ve Alman A Genç Basketbol Takımı Antrenörü Alan İbrahimagic katıldı (soldan sağa),

Etiketler: Albert Schweitzer Basketbol Turnuvası , avrupadan haberler , A Genç (U18) basketbol milli takımları , Türkiye japonya
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri