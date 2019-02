Geleceğimizi çalmayın!

YANINDA da hep ‘Skolstrejk för klimatet’ (İklim için okul grevi) yazılı bir pankart vardı.

Yanına gelip, “Sen öğrenci değil misin? Neden okuluna gitmedin?” diye soranlar oldu.

Cevabı hep aynıydı.

“Ben kendimin ve gelecek nesillerin gelecekleri için buradayım” diyordu.

“Ben halkın anlamayı öğrenmesini ve bir iklim krizi yaşandığını hatırlamasını istiyorum. Bu çok önemli bir konu ve öncelikli olmalı. Özellikle de şimdi, seçim öncesi. Bu benim ahlaki görevimdir. Politikacılar için ekoloji (çevre bilimleri) ekonomiden önce gelmelidir” diyordu.

İklim ve doğa korunmasından yana olan birçok öğrenci, hatta bazı öğretmenler ile çevreciler, Greta Thunberg’e destek verdiler.

“Senin yanındayız” diyerek Greta’yı cesaretlendirdiler.

*

Geçen yıl aralık ayının ilk yarısında Polonya’nın Katowice kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi vardı.

194 ülkeden uzmanlar, bilim insanları, politikacılar, ekonomi kurum ve kuruluşların temsilcileri, medya mensupları katıldı.

Greta Thunberg de oradaydı.

Bir konuşma da yaptı.

Hem de katılımcıların gözlerinin içine baka baka aklından geçenleri, doğru bildiklerini söyledi.

“Eski nesillerin ne gibi kaoslar yarattığını anlamak zorundayız. Bizler bunu temizlemeliyiz. Sizler hep çocuklarınızı her şeyden çok sevdiğinizi söylersiniz. Buna rağmen göz göre göre onların geleceğini çalıyorsunuz” diyerek yetişkinleri suçladı.

Geçtiğimiz ay İsviçre’nin Davos beldesinde Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Davos Zirvesi’ yapıldı.

Greta Thunberg de oradaydı.

Uçakların aşırı karbondioksit salınımı yüzünden trene binip Davos’un yolunu tuttu.

Devlet başkanlarından başbakanlara, politikacısından patronuna, ekonomi ve finans uzmanlarından halk ilişkileri uzmanlarına kadar ‘dünya elitinin’ katıldığı Davos Zirvesi’nde yoksulluk, gelir eşitsizliği, kalkınma, teknolojik yenilikler ve sosyal sorumluluk konuları tartışıldı.

Tabii çevre ve iklim korunması da.

Katıldığı bir panelde Greta Thunberg de duygu dolu bir konuşma yaptı.

“Ben 2078 yılında 75’inci doğum günümü kutlayacağım. Sizden eviniz yanıyormuş gibi harekete geçmenizi istiyorum, çünkü şu anda olan o. Yetişkinler hep gençlere umut vermekten söz ediyor, ama ben umut istemiyorum. Ben sizin paniklemenizi ve benim her gün hissettiğim korkuyu hissetmenizi istiyorum” dedi.

Katılımcılardan bazılarının gerçekten duygulandığı, gözlerinin nemlendiği bile gözden kaçmadı.

Greta Thunberg, herkese ilkim ve çevre korunması konularında daha duyarlı olma çağrısında bulundu.

“Çocuklarınızın, gelecek nesillerin geleceklerini çalmayın, çalınmasına da izin vermeyin” dedi.

Davos sonrası öğrenci çocuklar ve gençler sosyal medyada ‘Fridays For Future’ (Gelecek İçin Her Cuma) sloganıyla örgütlendiler.

Belçika’da, Fransa’da, İsviçre’de, Avusturya’da ve daha birçok Avrupa ülkesinde ilk ve orta öğrenim yapan onbinlerce kızlı-erkekli öğrenci, iklim korunması için sokaklara döküldü.

Almanya’da da öyle.

Başta başkent Berlin olmak üzere birçok kentte öğrenciler cuma günleri okul yerine protesto gösterilerine katılmayı yeğlediler.

Meclis ve başbakanlık binaları önünde toplanıp, “Geleceğimizi elimizden almayın!”, “Geleceğimizi çalmayın!” sloganları attılar.

Tabii her zaman olduğu gibi ‘kuralcı’ Almanlar, okula gitmeyip protesto gösterilerine katılan çocukların ‘cezalandırılmalarını’ bile gündeme getirdiler.

Ama çocuklar ve gençler, bu tehditlere aldırış etmeyip geleceklerine kararlı bir biçimde sahip çıkacaklarının ilk sinyallerini verdiler.

Hem de yetişkinlerin ve sorumluluk taşıyanların gözlerinin içine sokarcasına