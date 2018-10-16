Gel buraya bakim dostum!
Amerikan Futbol Ligi’nde (NFL) Houston Texans’ın, Buffalo Bills’i 20-13 yendiği mücadelede sahalarda pek de rastlamadığımız bir pozisyon yaşandı.
Houston’ın önemli oyuncularından Jadeveon Clowney, sayı yapmak için harekete geçen rakip takım Buffalo’dan Chris Ivory’yi değişik bir yöntemle durdurdu.
Clowney, Ivory’yi yakalamak için rakibinin uzun saçlarından faydalandı. Koruyucu kaskından dışarı çıkan saçlarını tek tek bağlayan ve elinde top olan Ivory’yi Clowney, saçından çekti. Bu sırada da Buffalo oyuncusu bir anda kendini yerde buldu. Hakemlerin bu pozisyonda herhangi bir faul kararı vermediği öğrenilirken, olay anının çekilen fotoğrafı ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi gözüküyor.
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