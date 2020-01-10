Geçim sıkıntısı ek iş yaptırıyor

POLİS sendikasının verilerine göre 2019’da Federal Polis Teşkilatı’na bağlı çalışan 40 bin 612 polisten 3 bin 275’i ek iş için teşkilattan izin aldı. Buna göre ek bir işte çalışmak isteyen polislerin sayısı 2016’ya göre yüzde 25 artış gösterdi. Sendika, özellikle genç polislerin büyük şehirlerde geçim sıkıntısı çektiğini ve bu yüzden de ek iş yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Emniyet, polislerin haftada 7 saate kadar ek bir işte çalışmasına müsaade ediyor. Ek işten elde edilen gelirin ise maaşının yüzde 40’ını geçmemesini zorunlu kılıyor. Almanya’da polisler en azla beş yıl ek bir iş yapabiliyor. Sendikanın verilerine göre polisler, özellikle lokantalarda ve kendi alilerine ait iş yerlerinde çalışırken, tercih edilen ek işler arasında şoförlük, taksicilik ve ehliyet okullarında öğretmenlik bulunuyor.