Geçici olarak geldi, kalıcı olmak istiyor
SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, geçici olarak üstlendiği görevinde kalıcı olmak istiyor.
60 yaşındaki politikacı, 24 Eylül’de yapılacak SPD Federal Meclis grup başkanlık seçiminde aday olacağını duyuran mektubunu milletvekillerine gönderdi. Mützenich, Andrea Nahles’in SPD liderliği ve Grup Başkanlığı görevlerinden istifa etmesinin ardından geçici olarak SPD Federal Meclis Grup Başkanı olarak görevlendirilmişti. SPD’nin tecrübeli milletvekilleri arasında yer alan Mützenich, 2002’den beri Federal Mecliste milletvekili olarak görev yapıyor.
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